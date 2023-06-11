Пьетранжело вышел со скамейки штрафников и принял участие в стычке с игроками «Флориды». Судьи его не наказали

Алекс Пьетранжело вышел со скамейки штрафников и принял участие в стычке.

« » обыграл «Флориду» (3:2) в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли (3-1).

За 18 секунд до конца 3-го периода « » получила большинство после удаления за выброс шайбы.

Сняв вратаря Сергея Бобровского, команда атаковала в формате 6 на 4, но успеха не добилась.

Сразу же после сирены началась стычка с участием игроков обеих команд. Пьетранжело принял в ней участие, покинув штрафной бокс.

По итогам стычки защитник «Голден Найтс» не вошел в число игроков, получивших штрафы от судей.

При этом инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман считает, что , вероятно, дополнительно рассмотрит этот эпизод.

«Я думаю, они рассмотрят это, потому что технически игрок не должен покидать скамейку штрафников и делать то, что он сделал», – сказал Фридман после игры.