Пьетранжело вышел со скамейки штрафников и принял участие в стычке с игроками «Флориды». Судьи его не наказали

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Алекс Пьетранжело Вегас Эллиотт Фридман Хоккей

Алекс Пьетранжело вышел со скамейки штрафников и принял участие в стычке.

«Вегас» обыграл «Флориду» (3:2) в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли (3-1).

За 18 секунд до конца 3-го периода «Флорида» получила большинство после удаления Алекса Пьетранжело за выброс шайбы.

Сняв вратаря Сергея Бобровского, команда атаковала в формате 6 на 4, но успеха не добилась.

Сразу же после сирены началась стычка с участием игроков обеих команд. Пьетранжело принял в ней участие, покинув штрафной бокс. 

По итогам стычки защитник «Голден Найтс» не вошел в число игроков, получивших штрафы от судей. 

При этом инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман считает, что НХЛ, вероятно, дополнительно рассмотрит этот эпизод. 

«Я думаю, они рассмотрят это, потому что технически игрок не должен покидать скамейку штрафников и делать то, что он сделал», – сказал Фридман после игры. 

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4 комментария

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42mk@
Ответ Диандерталец
Равно как и не наказали Ткачука за атаку вратаря. Такая игра. Судьи поступают справедливо, мне кажется. Они не лезут, когда не надо да и потерь из-за этих стычек ни у кого нет, так что всё норм. Но лично мне очень хотелось бы, чтобы Пьетранжело хорошенько приложился по Ткачуку. Вот по Драйзу он не попал, а вот по Ткачуку пусть попадёт. Тогда у него будет травма на полгода и его вдруг обменяют в Виннипег на Коннора. Вот на это я согласен)
Ппц ты злыдень
+2
0
+2
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АРХАТ
Выписать дискву до конца серии)
+1
0
+1
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