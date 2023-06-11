Бобровский про 1-3 в финале Кубка Стэнли: «Мы уже были в таком положении. Нужно идти период за периодом»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Вегас Хоккей

Сергей Бобровский высказался после поражения от «Вегаса» (2:3) в игре финала Кубка Стэнли.

«Флорида» уступает «Голден Найтс» со счетом 1-3 в серии.

В первом раунде плей-офф команда обыграла «Бостон» (4-3), проигрывая 1-3 по ходу серии.

«Мы уже были в таком положении.

Все сводится к тому, что нужно идти момент за моментом, период за периодом», – сказал вратарь «Флориды» Бобровский.

Бобровский отразил 28 бросков из 31 в 4-м матче с «Вегасом». У него 1 победа и 3 поражения в финале при 87,5% сэйвов

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8 комментариев

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Maxim Shumov
С такой защитой оказаться в финале - это сказка. Всё держалось на Ткачаке и Бобровском, в то время у Вегаса - мощь во всех звеньях. Флорида объективно слабее и по делу проигрывает серию.
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Огюст
Такое ощущение ,что следующая игра финала будет последней - игроки "Вегас " на своей площадке сделают всё для того ,что бы Кубок был в руках у них ! Игроки "Флориды " молодцы, что вышли в финал -особая заслуга в этом -игра Бобровского !
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Mephi027
Боюсь, что это конец
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Игорь Игорев
Какие-то нотки безнадеги слышны в интервью. При всём уважении к Бобу.
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Александр Рыбаков
Ответ Maxim Shumov
С такой защитой оказаться в финале - это сказка. Всё держалось на Ткачаке и Бобровском, в то время у Вегаса - мощь во всех звеньях. Флорида объективно слабее и по делу проигрывает серию.
пустой бак у Флориды
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jemz
Бобровский молодец конечно(я болею за Флориду из-за него),но видно что к пантер нет цельной игры и Вегас по игре лучше
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Юрий Байбурдин
Ну а мы наверное никогда не дождемся когда у нас в финале будут играть условные Северсталь с Торпедо.
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