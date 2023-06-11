Бобровский про 1-3 в финале Кубка Стэнли: «Мы уже были в таком положении. Нужно идти период за периодом»
Сергей Бобровский высказался после поражения от «Вегаса» (2:3) в игре финала Кубка Стэнли.
«Флорида» уступает «Голден Найтс» со счетом 1-3 в серии.
В первом раунде плей-офф команда обыграла «Бостон» (4-3), проигрывая 1-3 по ходу серии.
«Мы уже были в таком положении.
Все сводится к тому, что нужно идти момент за моментом, период за периодом», – сказал вратарь «Флориды» Бобровский.
Бобровский отразил 28 бросков из 31 в 4-м матче с «Вегасом». У него 1 победа и 3 поражения в финале при 87,5% сэйвов
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