Вратарь «Вегаса» Хилл об участии в стычке в конце матча: «Почувствовал, как с меня сорвали шлем. Постарался помочь товарищам»

Эдин Хилл высказался об участии в потасовке после завершения 4-го матча финала.

«Вегас» обыграл «Флориду» (3:2) в 4-м матче финальной серии Кубка Стэнли (3-1). Сразу же после сирены началась стычка с участием игроков обеих команд. По ее итогам судьи наказали игроков «Пантерс» Мэттью Ткачака (14 минут штрафа) и Брэндона Монтура (12 минут), а также вратаря «Вегаса» (2 минуты).

«Я почувствовал, как с меня сорвали шлем. У них на льду было шесть парней, у нас было четверо, так что я постарался помочь товарищам по команде.

Я не знаю, есть ли какое-то сообщение, которое нужно донести. Мы просто будем готовиться к пятому матчу» ,– сказал вратарь «Вегаса»

Игроки «Флориды» и «Вегаса» вступили в стычку после завершения 4-го матча финала. Судьи наказали Ткачака, Монтура и Хилла