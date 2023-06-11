Вратарь «Вегаса» Хилл об участии в стычке в конце матча: «Почувствовал, как с меня сорвали шлем. Постарался помочь товарищам»

Теги драки Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Эдин Хилл Хоккей

Эдин Хилл высказался об участии в потасовке после завершения 4-го матча финала.

«Вегас» обыграл «Флориду» (3:2) в 4-м матче финальной серии Кубка Стэнли (3-1). Сразу же после сирены началась стычка с участием игроков обеих команд. По ее итогам судьи наказали игроков «Пантерс» Мэттью Ткачака (14 минут штрафа) и Брэндона Монтура (12 минут), а также вратаря «Вегаса» Эдина Хилла (2 минуты).

«Я почувствовал, как с меня сорвали шлем. У них на льду было шесть парней, у нас было четверо, так что я постарался помочь товарищам по команде.

Я не знаю, есть ли какое-то сообщение, которое нужно донести. Мы просто будем готовиться к пятому матчу» ,– сказал вратарь «Вегаса»

Игроки «Флориды» и «Вегаса» вступили в стычку после завершения 4-го матча финала. Судьи наказали Ткачака, Монтура и Хилла

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2 комментария

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ARAMIS777
Всё правильно.
К тому же Мэтт бросал,а позже и Беннетт добивал шайбу уже после окончания времени матча.☝️
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hockeyrussia
Ответ ARAMIS777
Всё правильно. К тому же Мэтт бросал,а позже и Беннетт добивал шайбу уже после окончания времени матча.☝️
Ага. А когда защи Вегаса били в спину после свистка, то это норм
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