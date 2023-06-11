Райлли Смит: «Все 60 минут «Вегас» играл в более быстром темпе, чем «Флорида». Это уже 4-й матч подряд, в котором мы их переигрываем»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Райлли Смит Хоккей

Райлли Смит высказался о победе над «Флоридой» в матче финальной серии Кубка Стэнли.

«Голден Найтс» обыграли «Пантерс» (3:2) в 4-й игре серии (3-1). 

«Я думаю, что все 60 минут мы играли в более быстром темпе, чем они. Я думаю, что мы создали гораздо больше возможностей.

Они сделали несколько важных сэйвов и сохраняли интригу в игре, но, знаете, я думаю, что это уже четвертая игра подряд, в которой мы их переигрываем», – сказал нападающий «Вегаса» Райлли Смит.

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