Команды НХЛ одержали 47 гостевых побед в этом плей-офф. Это повторение рекорда 2012 года

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ рекорды Вегас Хоккей

Команды НХЛ одержали 47 гостевых побед в этом плей-офф, это повторение рекорда.

«Вегас» одержал победу над «Флоридой» на выезде в четвертом матче финала Кубка Стэнли (3:2, 3-1).

Гостевые команды в текущем розыгрыше Кубка Стэнли одержали уже 47 побед. Это повторение рекорда, который был установлен в 2012 году. На третьем месте 1987 год (46).

Современная схема розыгрыша плей-офф с 16 командами и сериями до 4 побед в каждом из 4 раундов используется с 1987 года.

В 2020 году в плей-офф участвовали 24 команды, но из-за пандемии коронавируса все матчи проходили на двух аренах в Торонто и Эдмонтоне.

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1 комментарий

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Никита Алексеевич
Флорида выйграет в гостях и будет рекорд,правда непонятно за счет чего они это сделают
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