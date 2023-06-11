Стивенсон сделал дубль в 4-м матче финала с «Флоридой». Он 3-й игрок «Вегаса» с 10+ шайбами в этом плей-офф
Чендлер Стивенсон сделал дубль в 4-м матче финала с «Флоридой» и стал 1-й звездой матча.
«Вегас» обыграл «Пантерс» (3:2) в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли (3-1).
29-летний нападающий забросил по шайбе в первом и втором периодах. На его счету 19 (10+9) очков в 21 матче в текущем плей-офф.
Стивенсон – 3-й игрок «Голден Найтс» с 10 и более шайбами в этом плей-офф. Ранее этой отметки достигли Джонатан Маршессо (13 голов) и Вильям Карлссон (11, включая сегодняшний).
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