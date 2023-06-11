Стивенсон сделал дубль в 4-м матче финала с «Флоридой». Он 3-й игрок «Вегаса» с 10+ шайбами в этом плей-офф

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Вильям Карлссон Чендлер Стивенсон Джонатан Маршессо Хоккей

Чендлер Стивенсон сделал дубль в 4-м матче финала с «Флоридой» и стал 1-й звездой матча.

«Вегас» обыграл «Пантерс» (3:2) в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли (3-1). 

29-летний нападающий забросил по шайбе в первом и втором периодах. На его счету 19 (10+9) очков в 21 матче в текущем плей-офф. 

Стивенсон – 3-й игрок «Голден Найтс» с 10 и более шайбами в этом плей-офф. Ранее этой отметки достигли Джонатан Маршессо (13 голов) и Вильям Карлссон (11, включая сегодняшний). 

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
langenbrunner2707
Вот этим и сильнее рыцари,а ещё есть Стоун,Айкел,Барбашев,ребята с низших звеньев,кто может спокойно зарешать.У пантер увы,надежда только что Ткачак затолкает,и Бобр вытащит.Так серию не выиграть.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lucky liar
В 2018 отнял кубок у цыган, теперь возвращает должок
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий