Вратарь «Вегаса» Хилл одержал 10 побед в этом плей-офф, ни разу не сыграв в 1-м раунде. Это 1-й случай в истории НХЛ

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Эдин Хилл Хоккей

Вратарь «Вегаса» Эдин Хилл одержал 10 побед в этом плей-офф, начав со 2-го раунда.

«Вегас» обыграл «Флориду» (3:2) в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли (3-1). 

27-летний голкипер отразил 29 бросков по своим воротам из 31. 

В 15 матчах в текущем плей-офф у него стало 10 побед при 93,4% отраженных бросков. 

Хилл – первый вратарь в истории НХЛ, одержавший 10 побед в одном розыгрыше плей-офф, ни разу не сыграв в первом раунде. 

Он начал выступление в плей-офф со 2-го раунда, заменив травмированного Лорана Броссуа в ходе серии с «Эдмонтоном». 

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5 комментариев

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Антон Круть
Такая интересная тенденция последних лет, что можно достигать высоких результатов без топового вратаря за много денег.
Что Колорадо, что вот Вегас сейчас, да даже Питтсбург с Мюрреем или Даллас с Худобиным в финале.
При четкой системе не нужно феноменальных геройств от вратаря, необходимость в том чтобы он брал свои броски и не косячил чрезмерно.
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Диандерталец
Тащер!
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LeicesterCity
Ответ Антон Круть
Такая интересная тенденция последних лет, что можно достигать высоких результатов без топового вратаря за много денег. Что Колорадо, что вот Вегас сейчас, да даже Питтсбург с Мюрреем или Даллас с Худобиным в финале. При четкой системе не нужно феноменальных геройств от вратаря, необходимость в том чтобы он брал свои броски и не косячил чрезмерно.
Только Даллас с Худобиным не выиграл кубок))
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DenisBu
Ответ Антон Круть
Такая интересная тенденция последних лет, что можно достигать высоких результатов без топового вратаря за много денег. Что Колорадо, что вот Вегас сейчас, да даже Питтсбург с Мюрреем или Даллас с Худобиным в финале. При четкой системе не нужно феноменальных геройств от вратаря, необходимость в том чтобы он брал свои броски и не косячил чрезмерно.
Это не тенденция, да и не нечто уникальное в последние годы. Суммарный кэпхит вратарей победителей всегда более-менее плавает. Если в среднем, он держится около 8-10% общего кэпхита команды, хотя бывают исключения, но чаще в меньшую сторону. Например, Куик и Бернье в 2011/2012 не дотянули и до 5%. Или Кроуфорд и Эмери в следующем году с 6.35%.
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Андрей Кузьмин
Ответ Антон Круть
Такая интересная тенденция последних лет, что можно достигать высоких результатов без топового вратаря за много денег. Что Колорадо, что вот Вегас сейчас, да даже Питтсбург с Мюрреем или Даллас с Худобиным в финале. При четкой системе не нужно феноменальных геройств от вратаря, необходимость в том чтобы он брал свои броски и не косячил чрезмерно.
Если у тебя в обороне порядок, и игроки уровня Пьетражело, Мартинеза, Теодор, тогда можно и вратаря недорогого
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