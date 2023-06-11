Вратарь «Вегаса» Хилл одержал 10 побед в этом плей-офф, ни разу не сыграв в 1-м раунде. Это 1-й случай в истории НХЛ

Вратарь «Вегаса» Эдин Хилл одержал 10 побед в этом плей-офф, начав со 2-го раунда.

« » обыграл «Флориду» (3:2) в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли (3-1).

27-летний голкипер отразил 29 бросков по своим воротам из 31.

В 15 матчах в текущем плей-офф у него стало 10 побед при 93,4% отраженных бросков.

– первый вратарь в истории , одержавший 10 побед в одном розыгрыше плей-офф, ни разу не сыграв в первом раунде.

Он начал выступление в плей-офф со 2-го раунда, заменив травмированного Лорана Броссуа в ходе серии с «Эдмонтоном».