Стоун перед 4-м матчем с «Флоридой»: «Чувствуем себя комфортно. Нам многое понравилось из того, что мы сделали в 3-й игре»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Марк Стоун Хоккей

Марк Стоун высказался в преддверии четвертого матча финала Кубка Стэнли с «Флоридой».

«Голден Найтс» на выезде уступили «Пантерс» (2:3 ОТ) в третьем матче серии (2-1). Четвертая игра также пройдет во Флориде.

«Мы чувствуем себя довольно комфортно. Нам многое понравилось из того, что мы сделали [в третьем матче]. Мы провели отличную игру.

Надо отдать им должное, они нашли способ забить гол и победить в овертайме. Но нам многое понравилось, мы просто должны придерживаться этого и реализовывать моменты», – сказал нападающий «Вегаса« Марк Стоун.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий