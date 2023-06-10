Стоун перед 4-м матчем с «Флоридой»: «Чувствуем себя комфортно. Нам многое понравилось из того, что мы сделали в 3-й игре»

Марк Стоун высказался в преддверии четвертого матча финала Кубка Стэнли с «Флоридой».

«Голден Найтс» на выезде уступили «Пантерс» (2:3 ОТ) в третьем матче серии (2-1). Четвертая игра также пройдет во Флориде.

«Мы чувствуем себя довольно комфортно. Нам многое понравилось из того, что мы сделали [в третьем матче]. Мы провели отличную игру.

Надо отдать им должное, они нашли способ забить гол и победить в овертайме. Но нам многое понравилось, мы просто должны придерживаться этого и реализовывать моменты», – сказал нападающий «Вегаса« Марк Стоун.