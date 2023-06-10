Морис о том, что «Флорида» ни разу не забила в большинстве в финале: «Видим огромную разницу в стилях «Каролины» и «Вегаса». Это противоположные концы спектра с точки зрения возможностей»

Пол Морис высказался об игре «Флориды» в большинстве в финале Кубка Стэнли.

«Пантерс» не реализовали ни одного из 12 численных преимуществ в серии с «Вегасом» (1-2).

В серии финала конференции с «Каролиной» клуб реализовал 4 из 14 попыток.

«Мы видим огромную разницу в стилях «Каролины» и « », это противоположные концы спектра с точки зрения давления и возможностей.

Я не хочу говорить, что мы займемся этим, как будто все испортилось, и мы должны устранить проблему.

Для нас это область роста. Именно так мы смотрим на все то, в чем нам нужно совершенствоваться», – сказал главный тренер «Флориды».