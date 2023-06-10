Морис о том, что «Флорида» ни разу не забила в большинстве в финале: «Видим огромную разницу в стилях «Каролины» и «Вегаса». Это противоположные концы спектра с точки зрения возможностей»

Теги Каролина Флорида Пол Морис НХЛ Вегас Хоккей

Пол Морис высказался об игре «Флориды» в большинстве в финале Кубка Стэнли.

«Пантерс» не реализовали ни одного из 12 численных преимуществ в серии с «Вегасом» (1-2).

В серии финала конференции с «Каролиной» клуб реализовал 4 из 14 попыток.

«Мы видим огромную разницу в стилях «Каролины» и «Вегаса», это противоположные концы спектра с точки зрения давления и возможностей.

Я не хочу говорить, что мы займемся этим, как будто все испортилось, и мы должны устранить проблему.

Для нас это область роста. Именно так мы смотрим на все то, в чем нам нужно совершенствоваться», – сказал главный тренер «Флориды».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий