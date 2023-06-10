Коньков о «Вегасе»: «Специалисты говорят, что давно не видели такого доминирования одной команды над другой в финалах»

Сергей Коньков высказался о победе «Флориды» над «Вегасом» в матче финала Кубка Стэнли.

«Пантерс» обыграли «Голден Найтс» (3:2 ОТ) в 3-м матче серии плей-офф (1-2).

«Этой победой «Флорида» сохранила шансы на борьбу в серии. Если бы она проиграла, то ее шансы сошли бы к минимуму.

« » очень серьезно настроен на то, чтобы забрать . Специалисты говорят, что давно не видели такого доминирования одной команды над другой в финалах.

« » делает все возможное для того, чтобы бороться за каждый момент. Другого выхода у нее нет. «Пантеры» на протяжении всего плей-офф проявляют характер: сравнивают счет в концовках игр и забивают в овертаймах. Это их стезя, ребята заслуженно играют в финале и сохраняют шансы на продолжение борьбы», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.