Кэссиди о 2-1 в серии: «Ребята знают, что поставлено на карту. Бобровский делает важные сэйвы, мы просто должны продолжать бросать»

Брюс Кэссиди высказался в преддверии четвертого матча финала Кубка Стэнли с «Флоридой».

«Голден Найтс» уступили «Пантерс» (2:3 ОТ) в третьем матче серии (2-1).

«Мы думаем, что в первых трех играх было гораздо больше хорошего, чем плохого. Я не думаю, что будет сложно [придерживаться выбранного курса]. Ребята знают, что поставлено на карту.

Очевидно, что в каждой игре, будь то победый матч или поражение, вы все равно смотрите на то, что можете сделать лучше.

Их топ-звено отметилось в протоколе, так что это первая область, на которую мы обратим внимание. Бобровский делает важные сэйвы, мы просто должны продолжать бросать», – сказал главный тренер « ».