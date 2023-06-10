Кэссиди о 2-1 в серии: «Ребята знают, что поставлено на карту. Бобровский делает важные сэйвы, мы просто должны продолжать бросать»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Вегас Брюс Кэссиди Хоккей

Брюс Кэссиди высказался в преддверии четвертого матча финала Кубка Стэнли с «Флоридой».

«Голден Найтс» уступили «Пантерс» (2:3 ОТ) в третьем матче серии (2-1). 

«Мы думаем, что в первых трех играх было гораздо больше хорошего, чем плохого. Я не думаю, что будет сложно [придерживаться выбранного курса]. Ребята знают, что поставлено на карту.

Очевидно, что в каждой игре, будь то победый матч или поражение, вы все равно смотрите на то, что можете сделать лучше.

Их топ-звено отметилось в протоколе, так что это первая область, на которую мы обратим внимание. Бобровский делает важные сэйвы, мы просто должны продолжать бросать», – сказал главный тренер «Вегаса».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий