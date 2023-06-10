Руа о роли тренера в НХЛ: «Мне будет трудно найти работу из-за того, как я ушел из «Колорадо». Знаю, что сделал неправильный выбор»

Патрик Руа хочет вернуться в НХЛ в роли тренера, но понимает ситуацию со своей репутацией.

В августе 2016 года Руа неожиданно объявил об уходе из «Колорадо», где совмещал посты главного тренера и вице-президента по хоккейным операциям.

Клуб был вынужден начать поиск нового тренера в экстренном порядке и назначил Джареда Беднара за месяц до открытия тренировочного лагеря.

Руа вернулся в « », где продолжил совмещать должности владельца клуба, генменеджера и главного тренера.

В этом году клуб сделал дубль, выиграв юниорскую лигу Квебека (впервые с 1976 года) и Мемориальный кубок (второй для Руа в качестве тренера).

В следующем сезоне специалист передаст должность тренера Симону Ганье.

«Мне будет трудно найти работу из-за того, как я ушел из « ». Я знаю, что сделал неправильный выбор. Понимаю, что то, как я тогда ушел, может повлиять на отношение ко мне сегодня. Я должен жить с этим. Считаю, что чему-то научился на своих ошибках. Прошлое есть прошлое, но с ним приходится жить. Я понимаю ситуацию.

Сейчас я лучше, чем когда-либо понимаю, что нельзя одновременно быть менеджером и тренером. Если ты тренер, то тренируешь, если менеджер, то выполняешь свои обязанности.

Возможно, когда я пришел в «Колорадо», то принимал все как должное. Думал, что дверь всегда будет открыта, но это не так. Вокруг множество хороших игроков и тренеров, любого можно заменить.

Я помню, как после ухода из «Колорадо» говорил с . Он мне сказал: «Знаешь, Пэтти, в НХЛ всего-то три десятка тренеров». Он был прав. В лиге мало возможностей получить работу. Это нужно рассматривать как привилегию. Здесь абсолютно неважно, чего ты достиг как игрок», – сказал четырехкратный обладатель Кубка Стэнли.