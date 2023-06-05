Патрик Руа не интересен «Рейнджерс» на пост главного тренера. Лавиолетт и Хайнс – фавориты

«Рейнджерс» не интересуются тренером Патриком Руа.

« » под руководством Руа выиграл Мемориальный кубок в сезоне-2022/23. В финале команда победила «Сиэтл Тандербердс» со счетом 5:0.

Сообщается, что нью-йорский клуб не рассматривает , прежде работавшего в с «Колорадо», на должность главного тренера и не планирует контактировать с ним в дальнейшем.

Основными претендентами на замену Жерару Галлану считаются бывший тренер «Вашингтона» и Джон Хайнс, ранее тренировавший «Нэшвилл».

В нынешнем сезоне « » проиграли «Нью-Джерси» со счетом 3-4 в серии первого раунда Кубка Стэнли.