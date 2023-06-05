Патрик Руа не интересен «Рейнджерс» на пост главного тренера. Лавиолетт и Хайнс – фавориты
«Рейнджерс» не интересуются тренером Патриком Руа.
«Квебек Рэмпартс» под руководством Руа выиграл Мемориальный кубок в сезоне-2022/23. В финале команда победила «Сиэтл Тандербердс» со счетом 5:0.
Сообщается, что нью-йорский клуб не рассматривает Патрика Руа, прежде работавшего в НХЛ с «Колорадо», на должность главного тренера и не планирует контактировать с ним в дальнейшем.
Основными претендентами на замену Жерару Галлану считаются бывший тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт и Джон Хайнс, ранее тренировавший «Нэшвилл».
В нынешнем сезоне «Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси» со счетом 3-4 в серии первого раунда Кубка Стэнли.
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