Патрик Руа не интересен «Рейнджерс» на пост главного тренера. Лавиолетт и Хайнс – фавориты

Теги Рейнджерс Питер Лавиолетт НХЛ Патрик Руа Джон Хайнс Квебек Рэмпартс Хоккей

«Рейнджерс» не интересуются тренером Патриком Руа.

«Квебек Рэмпартс» под руководством Руа выиграл Мемориальный кубок в сезоне-2022/23. В финале команда победила «Сиэтл Тандербердс» со счетом 5:0.

Сообщается, что нью-йорский клуб не рассматривает Патрика Руа, прежде работавшего в НХЛ с «Колорадо», на должность главного тренера и не планирует контактировать с ним в дальнейшем.

Основными претендентами на замену Жерару Галлану считаются бывший тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт и Джон Хайнс, ранее тренировавший «Нэшвилл».

В нынешнем сезоне «Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси» со счетом 3-4 в серии первого раунда Кубка Стэнли.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
j_prick
Фанатам синерубашечных мои соболезнования
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий