Сергей Барбашев о том, приедет ли брат в Россию: «Вряд ли. Ваня всегда отдыхает и готовится к сезону в США. Там комфортнее»

Теги Торонто Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ АХЛ Алекс Пьетранжело Сергей Барбашев Вегас ВХЛ Буран Иван Барбашев Хоккей

Сергей Барбашев рассказал, почему его брат Иван не приезжает в межсезонье в Россию.

Сергей – старший брат форварда «Вегаса» Ивана Барбашева.

«Часто общаемся с братом, всегда поддерживаю его, делимся какими-то новостями, Национальную хоккейную лигу обсуждаем. Вчера, кстати, общались перед третьей игрой, но в финальной серии стараюсь не дергать его часто. Не хочется отвлекать. Могу написать и пожелать удачи или после игры пишу ему, что он молодчик! 

Как его встретили в новой команде? Очень хорошо, Ваня рассказывал, что ему во многих вопросах помогал Алекс Пьетранжело, с кем они играли в «Сент-Луисе». А так говорил, что несколько матчей привыкал к новой системе. Другая тактика, задачи в «Вегасе». Но он профессионал и быстро освоился.

«Вегас» – сильная команда во всех линиях. Кто еще претендовал на Ивана? Рассказывал, что мог в «Эдмонтон» перейти к Макдэвиду, «Торонто» хотели его видеть в составе, но «Блюз» решили отдать его в «Вегас». Ему изначально обещали, что он кажется в той команде, которая будет бороться за Кубок Стэнли, так и получилось, теперь в финале играет (смеется). 

Приедет ли Ваня в Россию? Вряд ли. Последний раз он здесь был, когда Кубок Стэнли привозил. Он всегда отдыхает и готовится к новому сезону в США. Почему там? Условия другие: все удобнее, комфортнее подготовка проходит. Рассказывал, что один раз готовился в России, и после возвращения его отправили в клуб АХЛ.

Какие шансы у брата завоевать второй Кубок Стэнли? Мне кажется, «Вегас» сильнее. Несмотря на то, что третью игру проиграли, они будут доминировать в этой серии. У них многое получается, поэтому шансов больше, чем у «Флориды», – сказал форвард «Бурана».

Барбашев о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию: «Честно говоря, мне все равно. Я не думал об этом»

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6 комментариев

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2hsjck49rf
Ответ Art Ebosh
А чего это там комфортнее то? Ой как не патриотично!
Он последний раз в России был в 2019 году, ему пофиг))
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Bashibuzuck
А Панарин любит отдыхать в родном городе
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йозе марино
тот кто играет в Вегасе в Вегасе и остается)
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Джорджио Че
Ответ Bashibuzuck
А Панарин любит отдыхать в родном городе
И вылетал в плове он любит
0
0
0
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