Сергей Барбашев о том, приедет ли брат в Россию: «Вряд ли. Ваня всегда отдыхает и готовится к сезону в США. Там комфортнее»

Сергей Барбашев рассказал, почему его брат Иван не приезжает в межсезонье в Россию.

– старший брат форварда « » .

«Часто общаемся с братом, всегда поддерживаю его, делимся какими-то новостями, Национальную хоккейную лигу обсуждаем. Вчера, кстати, общались перед третьей игрой, но в финальной серии стараюсь не дергать его часто. Не хочется отвлекать. Могу написать и пожелать удачи или после игры пишу ему, что он молодчик!

Как его встретили в новой команде? Очень хорошо, Ваня рассказывал, что ему во многих вопросах помогал , с кем они играли в «Сент-Луисе». А так говорил, что несколько матчей привыкал к новой системе. Другая тактика, задачи в «Вегасе». Но он профессионал и быстро освоился.

«Вегас» – сильная команда во всех линиях. Кто еще претендовал на Ивана? Рассказывал, что мог в « » перейти к Макдэвиду, «Торонто» хотели его видеть в составе, но «Блюз» решили отдать его в «Вегас». Ему изначально обещали, что он кажется в той команде, которая будет бороться за Кубок Стэнли, так и получилось, теперь в финале играет (смеется).

Приедет ли Ваня в Россию? Вряд ли. Последний раз он здесь был, когда Кубок Стэнли привозил. Он всегда отдыхает и готовится к новому сезону в США. Почему там? Условия другие: все удобнее, комфортнее подготовка проходит. Рассказывал, что один раз готовился в России, и после возвращения его отправили в клуб АХЛ.

Какие шансы у брата завоевать второй Кубок Стэнли? Мне кажется, «Вегас» сильнее. Несмотря на то, что третью игру проиграли, они будут доминировать в этой серии. У них многое получается, поэтому шансов больше, чем у «Флориды», – сказал форвард «Бурана».

Барбашев о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию: «Честно говоря, мне все равно. Я не думал об этом»