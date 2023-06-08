Мартинес о Барбашеве: «Он открывает пространство для партнеров по звену и забивает важные голы. Иван на любом месте сыграет здорово»

Алек Мартинес высказался о пользе Ивана Барбашева для «Вегаса».

«Такой хоккеист вносит свой вклад во многие аспекты игры.

За счет своих физических данных он открывает много пространства для двух других игроков в своем звене.

Также он показал, что способен забивать важные голы.

– один из тех игроков, которых можно поставить на любое место в составе, и он сыграет здорово», – сказал защитник « » .

В общей сложности в текущем плей-офф Барбашев записал на свой счет 17 (6+11) очков при полезности «плюс 13» в 19 матчах Кубка Стэнли.