Мартинес о Барбашеве: «Он открывает пространство для партнеров по звену и забивает важные голы. Иван на любом месте сыграет здорово»

Теги Кубок Стэнли НХЛ Алек Мартинес Вегас Иван Барбашев Хоккей

Алек Мартинес высказался о пользе Ивана Барбашева для «Вегаса».

«Такой хоккеист вносит свой вклад во многие аспекты игры.

За счет своих физических данных он открывает много пространства для двух других игроков в своем звене.

Также он показал, что способен забивать важные голы. 

Иван Барбашев – один из тех игроков, которых можно поставить на любое место в составе, и он сыграет здорово», – сказал защитник «Вегаса» Алек Мартинес.

В общей сложности в текущем плей-офф Барбашев записал на свой счет 17 (6+11) очков при полезности «плюс 13» в 19 матчах Кубка Стэнли.

2 комментария

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Илья Олегович
Как же Ваню поливали тут после прошлого плей-офф, а я был уверен, что дело либо в травме, либо в физической форме. Сейчас мы видим такого Барабашева, какой он на самом деле.
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T0ughguy
Ответ Илья Олегович
Как же Ваню поливали тут после прошлого плей-офф, а я был уверен, что дело либо в травме, либо в физической форме. Сейчас мы видим такого Барабашева, какой он на самом деле.
Сейчас мы видим Ваню в последний год контракта, как и в чемпионский сезон сент луиса. Есть подозрение, что следующий сезон будет не такой результативный.
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