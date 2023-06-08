Мартинес о Барбашеве: «Он открывает пространство для партнеров по звену и забивает важные голы. Иван на любом месте сыграет здорово»
Алек Мартинес высказался о пользе Ивана Барбашева для «Вегаса».
«Такой хоккеист вносит свой вклад во многие аспекты игры.
За счет своих физических данных он открывает много пространства для двух других игроков в своем звене.
Также он показал, что способен забивать важные голы.
Иван Барбашев – один из тех игроков, которых можно поставить на любое место в составе, и он сыграет здорово», – сказал защитник «Вегаса» Алек Мартинес.
В общей сложности в текущем плей-офф Барбашев записал на свой счет 17 (6+11) очков при полезности «плюс 13» в 19 матчах Кубка Стэнли.
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