Барбашев остался без очков впервые за 5 игр. У него 1 бросок, 2 минуты за стычку с Гудасом и 60% на точке за 16:00 в 3-м матче с «Флоридой»
Иван Барбашев остался без очков впервые за 5 матчей.
«Вегас» уступил «Флориде» (2:3 ОТ) в третьем матче финала Кубка Стэнли (2-1).
В активе россиянина 17 (6+11) очков в 20 играх плей-офф при полезности «+13».
Сегодня Иван (16:00, 1:57 – в большинстве, «0») отметился 1 броском в створ, 1 силовым приемом, 1 блоком и 1 перехватом.
Также получил 2 минуты штрафа за стычку с Радко Гудасом и выиграл 3 вбрасывания из 5 (60%).
Защитник «Флориды» Гудас получил травму после хита Барбашева во 2-м матче финала
Почему нереализованный выход Стивенсона при 2:1 не ключевой, или бросок Амадио в 3 периоде, и тем более не Вильяма Карлссона в 3 периоде, когда скидывали из-за ворот и один с пятака расстреливал, это самый опасный момент сделать 3-1 было.
Вы хотите сказать у Сергея момент был лучше, чем у шведа?))
Вратарь был на месте и даже успел сократить дистанцию, можно засчитать за выход 1-в-1. Но 100% момент, это пустые ворота с броском без помехи