Барбашев остался без очков впервые за 5 игр. У него 1 бросок, 2 минуты за стычку с Гудасом и 60% на точке за 16:00 в 3-м матче с «Флоридой»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Иван Барбашев Хоккей

Иван Барбашев остался без очков впервые за 5 матчей.

«Вегас» уступил «Флориде» (2:3 ОТ) в третьем матче финала Кубка Стэнли (2-1). 

В активе россиянина 17 (6+11) очков в 20 играх плей-офф при полезности «+13». 

Сегодня Иван (16:00, 1:57 – в большинстве, «0») отметился 1 броском в створ, 1 силовым приемом, 1 блоком и 1 перехватом. 

Также получил 2 минуты штрафа за стычку с Радко Гудасом и выиграл 3 вбрасывания из 5 (60%).

Защитник «Флориды» Гудас получил травму после хита Барбашева во 2-м матче финала

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13 комментариев

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SmilingBy
Ответ Real_v_dushe
Не похоронил Флориду за 4 минуты до конца 3 периода, не сумев сделать 3-1 счёт в матче и Флорида наказала за такое транжирство моментов Вегас.
Ну какое транжирство то? Он же не пижонил. Бросил отлично, не хватило пару см
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Kuznechkin
Барби - красавчик, завидую команде которая после кубка с ним подпишет контракт
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Real_v_dushe
Ответ SmilingBy
Ну какое транжирство то? Он же не пижонил. Бросил отлично, не хватило пару см
Ключевой момент серии может быть, как в случае выхода 1 в 0 Маршанда в первом райнде плова. Претензий нет, просто параллель очевидно всплывает. Маршанд, я думаю, до сих пор вспоминает с горечью тот свой момент.
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AlistarOvereem
Ответ Real_v_dushe
Это 100% голевой момент, который нужно было реализовать. Он его не реализовал, претензий глобальных у меня нет к нему: это игра, можно и забить, и не забить. Но он его будет вспоминать потом очень долго, если Флорида возьмёт КС.
100% это когда вратарь отыгран, а Боб спокойно сокращал дистанцию к Барабашеву.
Почему нереализованный выход Стивенсона при 2:1 не ключевой, или бросок Амадио в 3 периоде, и тем более не Вильяма Карлссона в 3 периоде, когда скидывали из-за ворот и один с пятака расстреливал, это самый опасный момент сделать 3-1 было.
Вы хотите сказать у Сергея момент был лучше, чем у шведа?))
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SmilingBy
Ответ Kuznechkin
Барби - красавчик, завидую команде которая после кубка с ним подпишет контракт
Не все так однозначно) после кубка с Луисом тоже пророчили прогресс, а Иван забуксовал совсем по итогу
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Антон
1 бросок, но сразу в каркас. Качеством берет.
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ftw2002@yandex.ru
Мог стать героем матча, но не сегодня.
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upuckuH
еще перекладина была, которая в статистку не пошла. причем убойная перекладина.
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Real_v_dushe
Ответ AlistarOvereem
Я извиняюсь, что за глупость?! Барбашев что с метра не попал в пустые ворота? Тогда любой бросок не достигший цели ключевой момент серии. У Сергея позиция даже не с 50% реализацией, да он бросал с открытого льда, но вратарь был на месте и защитник резал угол перекрывая возможность обратного паса. Сергей к слову сегодня был очень полезен в защите, совершил пару хороших перехватов.
Это 100% голевой момент, который нужно было реализовать. Он его не реализовал, претензий глобальных у меня нет к нему: это игра, можно и забить, и не забить. Но он его будет вспоминать потом очень долго, если Флорида возьмёт КС.
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Максим
Ответ SmilingBy
Ну какое транжирство то? Он же не пижонил. Бросил отлично, не хватило пару см
Многим не хватает ... пару см )
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AlistarOvereem
Ответ Real_v_dushe
Это 100% голевой момент, который нужно было реализовать. Он его не реализовал, претензий глобальных у меня нет к нему: это игра, можно и забить, и не забить. Но он его будет вспоминать потом очень долго, если Флорида возьмёт КС.
Расскажите, пожалуйста, критерий 100% момента для гола? Если не брать гениев по исполнению буллитов типо Оши, то в районе 30-40% у звездных игроков типо Кейна.
Вратарь был на месте и даже успел сократить дистанцию, можно засчитать за выход 1-в-1. Но 100% момент, это пустые ворота с броском без помехи
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