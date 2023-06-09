Барбашев остался без очков впервые за 5 игр. У него 1 бросок, 2 минуты за стычку с Гудасом и 60% на точке за 16:00 в 3-м матче с «Флоридой»

Иван Барбашев остался без очков впервые за 5 матчей.

« » уступил «Флориде» (2:3 ОТ) в третьем матче финала Кубка Стэнли (2-1).

В активе россиянина 17 (6+11) очков в 20 играх плей-офф при полезности «+13».

Сегодня Иван (16:00, 1:57 – в большинстве, «0») отметился 1 броском в створ, 1 силовым приемом, 1 блоком и 1 перехватом.

Также получил 2 минуты штрафа за стычку с Радко Гудасом и выиграл 3 вбрасывания из 5 (60%).

Защитник «Флориды» Гудас получил травму после хита Барбашева во 2-м матче финала