Барбашев о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию: «Честно говоря, мне все равно. Я не думал об этом»

Иван Барбашев безразличен к решению НХЛ запретить привозить Кубок Стэнли в Россию.

« » с российским форвардом в составе выиграл первый матч финала у «Флориды» (5:2, 1-0).

«Честно говоря, мне все равно. Я не думал об этом.

Не думал, что кубок поедет в Россию, потому что в прошлом году он туда не попал. Что есть, то есть, поэтому я на самом деле не думаю об этом», – приводит слова Барбашева AP News.

Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сказал, что российские игроки не смогут привезти трофей на родину.

В прошлом сезоне это не удалось сделать форварду «Колорадо» Валерию Ничушкину.

Барбашев привозил Кубок Стэнли в Россию в 2019 году, когда стал его обладателем в составе «Сент-Луиса».

Барбашев – главный русский герой плей-офф (среди полевых). Идеально вписался к Айкелу, борется и отдает тонкие пасы