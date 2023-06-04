Барбашев о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию: «Честно говоря, мне все равно. Я не думал об этом»
Иван Барбашев безразличен к решению НХЛ запретить привозить Кубок Стэнли в Россию.
«Вегас» с российским форвардом в составе выиграл первый матч финала у «Флориды» (5:2, 1-0).
«Честно говоря, мне все равно. Я не думал об этом.
Не думал, что кубок поедет в Россию, потому что в прошлом году он туда не попал. Что есть, то есть, поэтому я на самом деле не думаю об этом», – приводит слова Барбашева AP News.
Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сказал, что российские игроки не смогут привезти трофей на родину.
В прошлом сезоне это не удалось сделать форварду «Колорадо» Валерию Ничушкину.
Барбашев привозил Кубок Стэнли в Россию в 2019 году, когда стал его обладателем в составе «Сент-Луиса».
Барбашев – главный русский герой плей-офф (среди полевых). Идеально вписался к Айкелу, борется и отдает тонкие пасы
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