Барбашев о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию: «Честно говоря, мне все равно. Я не думал об этом»

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Иван Барбашев Хоккей

Иван Барбашев безразличен к решению НХЛ запретить привозить Кубок Стэнли в Россию.

«Вегас» с российским форвардом в составе выиграл первый матч финала у «Флориды» (5:2, 1-0). 

«Честно говоря, мне все равно. Я не думал об этом.

Не думал, что кубок поедет в Россию, потому что в прошлом году он туда не попал. Что есть, то есть, поэтому я на самом деле не думаю об этом», – приводит слова Барбашева AP News.

Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сказал, что российские игроки не смогут привезти трофей на родину.

В прошлом сезоне это не удалось сделать форварду «Колорадо» Валерию Ничушкину.

Барбашев привозил Кубок Стэнли в Россию в 2019 году, когда стал его обладателем в составе «Сент-Луиса». 

Барбашев – главный русский герой плей-офф (среди полевых). Идеально вписался к Айкелу, борется и отдает тонкие пасы

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8 комментариев

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Геннадий Тимченко
а ожидали какую реакцию: форвард скажет "тогда ..... оно конём", бросит карьеру в НХЛ и первым же рейсом полетит в Россию играть в команде Роттенберга, побеждать случайные команды, называемые Романом "канадцами"❓🤣🤣🤣🤣🤣
+11
-2
+9
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Джесси Пинкман
Ответ крок 58
Ну жаль конечно.. надо думать.. думаешь как повезешь-это уже полдела… настрой на выигрыш!)))
У него с настроем и так все в порядке)
+1
0
+1
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Филипп Петров
А кто этот вопрос задал? Местный корреспондент или российский? Странно, что Спортс источник не выдал. Ну либо у меня не высвечивается
0
0
0
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Александр Балабанов
Ответ Филипп Петров
А кто этот вопрос задал? Местный корреспондент или российский? Странно, что Спортс источник не выдал. Ну либо у меня не высвечивается
Associated Press
0
0
0
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