Сергей Барбашев о КХЛ: «Даже обзоры не смотрю, неинтересно. Больше слежу за НХЛ. Качество игроков и уровень мастерства там гораздо выше»

Сергей Барбашев сообщил, что не рассматривает возвращение в КХЛ.

Нападающий ранее играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Сибирь», «Адмирал» и ЦСКА.

– старший брат форварда «Вегаса» .

«В КХЛ тяжело будет вернуться. Думаю, я еще лет пять поиграю, силы есть. Но КХЛ вообще не рассматриваю. Были ли варианты в КХЛ? В прошлом сезоне, еще до прихода Леонида Тамбиева в « » предлагали. Но это был просмотровый контракт.

Почему перешел из «Тамбова» в «Буран»? Эта команда была очень заинтересована во мне, хотели видеть в составе. Предложили хорошие условия, что буду лидером атаки и много времени на льду проводить. Плюс задачи интересные и хоккей не «бей-беги», а комбинационный и, конечно, как минимум выход в плей-офф.

Кто из команд КХЛ играет в красивый, комбинационный хоккей? За КХЛ почти не слежу, неинтересно, даже обзоры не смотрю. С удовольствием слежу иногда только за « », за тренером больше. Игорь Ларионов привнес много нового в процесс. Другая подготовка, тренировки, психология, стиль игры. С умом построил команду и показал новые и нужные упражнения, а не бестолковую беготню.

Я у брата спрашивал по поводу кроссов. Так они в США этим даже не занимаются, он этого слова давно не слышал (смеется). Поэтому я больше слежу за Национальной хоккейной лигой. Качество игроков и уровень мастерства гораздо выше КХЛ. Другие скорости, мышление. В любой команде хватает звезд», – сказал форвард « ».