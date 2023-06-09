Сергей Барбашев о КХЛ: «Даже обзоры не смотрю, неинтересно. Больше слежу за НХЛ. Качество игроков и уровень мастерства там гораздо выше»

Теги Торпедо НХЛ Игорь Ларионов КХЛ Сергей Барбашев ВХЛ Буран Иван Барбашев Адмирал Хоккей

Сергей Барбашев сообщил, что не рассматривает возвращение в КХЛ.

Нападающий ранее играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Сибирь», «Адмирал» и ЦСКА.

Сергей – старший брат форварда «Вегаса» Ивана Барбашева.

«В КХЛ тяжело будет вернуться. Думаю, я еще лет пять поиграю, силы есть. Но КХЛ вообще не рассматриваю. Были ли варианты в КХЛ? В прошлом сезоне, еще до прихода Леонида Тамбиева в «Адмирал» предлагали. Но это был просмотровый контракт.

Почему перешел из «Тамбова» в «Буран»? Эта команда была очень заинтересована во мне, хотели видеть в составе. Предложили хорошие условия, что буду лидером атаки и много времени на льду проводить. Плюс задачи интересные и хоккей не «бей-беги», а комбинационный и, конечно, как минимум выход в плей-офф.

Кто из команд КХЛ играет в красивый, комбинационный хоккей? За КХЛ почти не слежу, неинтересно, даже обзоры не смотрю. С удовольствием слежу иногда только за «Торпедо», за тренером больше. Игорь Ларионов привнес много нового в процесс. Другая подготовка, тренировки, психология, стиль игры. С умом построил команду и показал новые и нужные упражнения, а не бестолковую беготню. 

Я у брата спрашивал по поводу кроссов. Так они в США этим даже не занимаются, он этого слова давно не слышал (смеется). Поэтому я больше слежу за Национальной хоккейной лигой. Качество игроков и уровень мастерства гораздо выше КХЛ. Другие скорости, мышление. В любой команде хватает звезд», – сказал форвард «Бурана».

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5 комментариев

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Сергей 12
Ах ты звезда ⭐️ какая!
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Maxim Shumov
Иноагент?))
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Венер Кучербаев
я уж думал - он где-то в АХЛ, пытается снова вернуться в НХЛ. а у него, оказывается, силы имеются только на ВХЛ. но гонору-то!!!
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ФКСМ..ХКСЮ
Ответ Мікалай Ланец
Фетисов и Ротенберг, как вам такое, а?)
Кто то из хоккеистов говорит, что за НХЛ вообще не следит. Как вам такое, Гари Бэтмэн? Ему до этого нет дела, как и Морозову, Ротенбергу и другим.
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