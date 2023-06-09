Никита Щитов: «Салават» – флагман республиканского хоккея. Рад, что клуб смог погасить долги. Удивительно, что возникли такие проблемы»
Никита Щитов высказался о том, что «Салават» погасил долги перед хоккеистами.
«Я очень рад, что «Салават Юлаев» смог погасить свои долги перед игроками. Команда – флагман республиканского хоккея, и даже удивительно, что у «Салавата Юлаева» возникли такие проблемы. Но хорошо, что они решились.
В дальнейшем, надеюсь, это не повторится, потому соседи из Республики Татарстан таких проблем не испытывали и не испытывают. «Ак Барс», напротив, демонстрирует мощное усиление и стабильность в заработной плате. Хотелось бы, чтобы и Республика Башкортостан тоже не отставала от соседей», – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.
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