Никита Щитов: «Салават» – флагман республиканского хоккея. Рад, что клуб смог погасить долги. Удивительно, что возникли такие проблемы»

Никита Щитов высказался о том, что «Салават» погасил долги перед хоккеистами.

«Я очень рад, что « » смог погасить свои долги перед игроками. Команда – флагман республиканского хоккея, и даже удивительно, что у «Салавата Юлаева» возникли такие проблемы. Но хорошо, что они решились.

В дальнейшем, надеюсь, это не повторится, потому соседи из Республики Татарстан таких проблем не испытывали и не испытывают. « », напротив, демонстрирует мощное усиление и стабильность в заработной плате. Хотелось бы, чтобы и Республика Башкортостан тоже не отставала от соседей», – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

В «Салавате» закрыли долги по зарплате. Идет пересмотр процесса финансирования клуба с правительством Башкортостана