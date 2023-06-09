Директор «Салавата» о Гуськове: «Надеемся, Матвей поможет нам в достижении высоких результатов»
Василий Чижов прокомментировал переход Матвея Гуськова в «Салават Юлаев».
Уфимцы выменяли 22-летнего форварда у ЦСКА на денежную компенсацию.
«Матвей – молодой, габаритный, обученный игрок. Центральный нападающий, который может сыграть и с краю. Быстрый, техничный, хорошо держит силовую борьбу, имеет кубковый опыт.
Надеемся, в нашей команде он реализует свои лучшие качества, сможет стать лидером и поможет нам в достижении высоких командных результатов», – сказал спортивный директор «Салавата Юлаева».
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