Директор «Салавата» о Гуськове: «Надеемся, Матвей поможет нам в достижении высоких результатов»

Василий Чижов прокомментировал переход Матвея Гуськова в «Салават Юлаев».

Уфимцы выменяли 22-летнего форварда у ЦСКА на денежную компенсацию.

« – молодой, габаритный, обученный игрок. Центральный нападающий, который может сыграть и с краю. Быстрый, техничный, хорошо держит силовую борьбу, имеет кубковый опыт.

Надеемся, в нашей команде он реализует свои лучшие качества, сможет стать лидером и поможет нам в достижении высоких командных результатов», – сказал спортивный директор « ».