Директор «Салавата» о Гуськове: «Надеемся, Матвей поможет нам в достижении высоких результатов»

Теги Салават Юлаев КХЛ Василий Чижов Матвей Гуськов Хоккей

Василий Чижов прокомментировал переход Матвея Гуськова в «Салават Юлаев».

Уфимцы выменяли 22-летнего форварда у ЦСКА на денежную компенсацию.

«Матвей – молодой, габаритный, обученный игрок. Центральный нападающий, который может сыграть и с краю. Быстрый, техничный, хорошо держит силовую борьбу, имеет кубковый опыт.

Надеемся, в нашей команде он реализует свои лучшие качества, сможет стать лидером и поможет нам в достижении высоких командных результатов», – сказал спортивный директор «Салавата Юлаева».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий