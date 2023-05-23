ЦСКА повторит предложение «Локомотива» Гуськову и обменяет его в «Салават» (Metaratings)

Теги Салават Юлаев ЦСКА Локомотив возможные переходы КХЛ Матвей Гуськов Хоккей

Форвард Матвей Гуськов перейдет из ЦСКА в «Салават Юлаев».

Как сообщает Metaratings, армейский клуб повторит контрактное предложение «Локомотива» Гуськову и обменяет игрока в «Салават» на денежную компенсацию.

22-летний форвард является ограниченно свободным агентом. Он подпишет с уфимцами долгосрочный контракт.

В сезоне-2022/23 Гуськов провел 37 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 9 (3+6) очков.

В победном для ЦСКА розыгрыше Кубка Гагарина он выходил на лед в 9 играх

Гуськов принял предложение «Локомотива»: 15 млн рублей в сезоне-2023/24, 20 млн – в сезоне-2024/25 («СЭ»)

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14 комментариев

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Евгений Исаев
Ответ 4k7shv9zrw
ЦСКА из принципа не отпускает к конкурентам, но и у себя видимо оставлять не хочет, поэтому видимо в фарм(СЮ) спускают… надеюсь хоть из игроков никого не дернут у Салавата. Понятно что спонсор один - Роснефть, и для них ЦСКА приоритетнее, но почему бы в Уфу вливаний не сделать, москвичи уже наигрались в финале, как видим болельщиков нет, по сути кроме 10 бывших коммунистов-игроков команда никому не интенсна, а в Уфе будь она в финале от эйфории республика месяц бы гуляла, и реламируйте свою Роснефть сколько влезет, может дело в том что менеджеры у СЮ слабые, продавить не могут?
"... в Уфе будь она в финале от эйфории республика месяц бы гуляла..."
Вот поэтому башкирам в финал и нельзя! Как потом целую Республику из запоя вытаскивать? Сойдёте с ума от счастья))) Потом содержать вас, лечить, выхаживать)))
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Enich
Может даже на права на кого-то из игроков. Деньги ЦСКА не нужны.
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цэсемьэр
в общем-то ничего особенного в новости, но насколько же злопамятные эти функционеры из армейских клубов.
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Hudson_Hawk
Ответ Михаил Вагин
Комментарий удален пользователем
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artist777
Ответ Enich
Может даже на права на кого-то из игроков. Деньги ЦСКА не нужны.
Так и есть. В голову приходит только права на Мухамадуллина. Хотя....
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aigul76
Ответ Евгений Исаев
"... в Уфе будь она в финале от эйфории республика месяц бы гуляла..." Вот поэтому башкирам в финал и нельзя! Как потом целую Республику из запоя вытаскивать? Сойдёте с ума от счастья))) Потом содержать вас, лечить, выхаживать)))
Если слово "эйфория" означает для вас запой, то это достаточно грустно, конечно.
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Михаил Вагин
Комментарий удален пользователем
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Finnik
на Пустозерова обменяют
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Ачиваков Марат
Меняем часы на трусы! Девиз менеджеров СЮ.
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Denis Dudin
Ответ Enich
Может даже на права на кого-то из игроков. Деньги ЦСКА не нужны.
На 30 млн
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Артём Коковихин
Ответ Евгений Исаев
"... в Уфе будь она в финале от эйфории республика месяц бы гуляла..." Вот поэтому башкирам в финал и нельзя! Как потом целую Республику из запоя вытаскивать? Сойдёте с ума от счастья))) Потом содержать вас, лечить, выхаживать)))
Бред вы написали конечно...
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KRAN
Ответ цэсемьэр
в общем-то ничего особенного в новости, но насколько же злопамятные эти функционеры из армейских клубов.
А нефига оффершиты делать игрокам соперника по конференции.
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