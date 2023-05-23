ЦСКА повторит предложение «Локомотива» Гуськову и обменяет его в «Салават» (Metaratings)

Форвард Матвей Гуськов перейдет из ЦСКА в «Салават Юлаев».

Как сообщает Metaratings, армейский клуб повторит контрактное предложение «Локомотива» Гуськову и обменяет игрока в «Салават» на денежную компенсацию.

22-летний форвард является ограниченно свободным агентом. Он подпишет с уфимцами долгосрочный контракт.

В сезоне-2022/23 Гуськов провел 37 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 9 (3+6) очков.

В победном для ЦСКА розыгрыше Кубка Гагарина он выходил на лед в 9 играх

Гуськов принял предложение «Локомотива»: 15 млн рублей в сезоне-2023/24, 20 млн – в сезоне-2024/25 («СЭ»)