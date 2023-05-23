ЦСКА повторит предложение «Локомотива» Гуськову и обменяет его в «Салават» (Metaratings)
Форвард Матвей Гуськов перейдет из ЦСКА в «Салават Юлаев».
Как сообщает Metaratings, армейский клуб повторит контрактное предложение «Локомотива» Гуськову и обменяет игрока в «Салават» на денежную компенсацию.
22-летний форвард является ограниченно свободным агентом. Он подпишет с уфимцами долгосрочный контракт.
В сезоне-2022/23 Гуськов провел 37 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 9 (3+6) очков.
В победном для ЦСКА розыгрыше Кубка Гагарина он выходил на лед в 9 играх
Гуськов принял предложение «Локомотива»: 15 млн рублей в сезоне-2023/24, 20 млн – в сезоне-2024/25 («СЭ»)
Вот поэтому башкирам в финал и нельзя! Как потом целую Республику из запоя вытаскивать? Сойдёте с ума от счастья))) Потом содержать вас, лечить, выхаживать)))