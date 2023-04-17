«Салават» продлил контракт со Шмелевым на два года. Форвард – лучший бомбардир команды в регулярке

Теги Салават Юлаев КХЛ Василий Чижов Сергей Шмелев Хоккей

«Салават Юлаев» и Сергей Шмелев подписали новый контракт.

29-летний нападающий продлил соглашение с уфимским клубом на два года.

«Сергей Шмелев был лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне. Ему есть что доказывать в Уфе. Он понимает большую ответственность перед клубом и болельщиками.

В Уфе Сергей провел уже два года и хорошо адаптировался. В процессе переговоров мы увидели большое желание от Сергея выйти на новый уровень и помочь команде», – сказал спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов.

В текущем сезоне в Фонбет регулярном чемпионате КХЛ нападающий занял первое место в списке лучших бомбардиров «Салавата Юлаева», записав на свой счет 51 (19+32) балл при полезности «плюс 17» в 67 матчах.

Шмелев записал на свой счет 4 (0+4) очка за результативность в шести играх плей-офф Кубка Гагарина при показателе полезности «минус 5» и игровом времени 19:38.

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10 комментариев

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artist777
В ПО вообще себя не показал , а должен был лидер же. С контактом на 2 года как бы совсем болт на игру не положил.
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Александр Тихонов
Это хорошо, при крайне скудном рынке Шмелева нужно было сохранить. Очень важно не ошибиться с оставшимися позициями легионеров.
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genowayy
Что же в Спартаке у него не пошло?
+4
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mihany12
Игрок для второго-третьего звена не более, точно не лидер
+5
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Фаниль
Ответ artist777
В ПО вообще себя не показал , а должен был лидер же. С контактом на 2 года как бы совсем болт на игру не положил.
Я думаю хороший контракт Сергей Шмилев хороший хоккеист! Ему просто нужные портнеры во звене.
+7
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+3
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о о
ВСалавате останутся те же игроки которые играли в этом сезоне ,на следующим сезоне ничего не поменяется ,просто не надо ходит на Уфа арену ,руководство клуба не уважает болельщиков .
+2
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Ачиваков Марат
Не понимаю, когда находятся такие люди, ищущие недостатки даже у таких игроков. Вот если бы была вся команда из таких, как Радулов, Умарк и Хартикайнен смогли бы они успокоится? Однозначно хороший игрок.👍
+1
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Амин Манн
Ответ mihany12
Игрок для второго-третьего звена не более, точно не лидер
Хотите сказать что зря подписали? Ну так 22 игрока не должны быть лидерами их просто не хватит для всех. У нас в ТШ не лидеров, так что при таком финансировании Салавату долго не видать даже финалов, судя по истории после удачного финала, руководство решает сменить главного тренера))). Вообще нет стабильности она не к чему)), поскольку требует дополнительных финансовых затрат что бы улучшить результат. Но у руководство другая система)). Система аутсайдера, болтаться в середине таблицы и обещать болельщикам светлое будущее
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Why always me?!
Ответ mihany12
Игрок для второго-третьего звена не более, точно не лидер
Можно играть в третьем звене и быть лидером, вести команду.
+2
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