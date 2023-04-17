«Салават» продлил контракт со Шмелевым на два года. Форвард – лучший бомбардир команды в регулярке

«Салават Юлаев» и Сергей Шмелев подписали новый контракт.

29-летний нападающий продлил соглашение с уфимским клубом на два года.

« был лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне. Ему есть что доказывать в Уфе. Он понимает большую ответственность перед клубом и болельщиками.

В Уфе Сергей провел уже два года и хорошо адаптировался. В процессе переговоров мы увидели большое желание от Сергея выйти на новый уровень и помочь команде», – сказал спортивный директор « » .

В текущем сезоне в Фонбет регулярном чемпионате нападающий занял первое место в списке лучших бомбардиров «Салавата Юлаева», записав на свой счет 51 (19+32) балл при полезности «плюс 17» в 67 матчах.

Шмелев записал на свой счет 4 (0+4) очка за результативность в шести играх плей-офф Кубка Гагарина при показателе полезности «минус 5» и игровом времени 19:38.