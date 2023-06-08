Морис о силовой игре против «Вегаса»: «Флориде» не нужно делать 66 хитов за матч – энергия тратится. Не нужно, чтобы у Верхэге их было пять»

Теги Флорида Кубок Стэнли Пол Морис НХЛ Вегас Картер Верхэге Хоккей

Пол Морис посетовал на излишнюю силовую игру в серии против «Вегаса».

«Флорида» уступает «Голден Найтс» со счетом 0-2 в финальной серии Кубка Стэнли.

«Думаю, что в серии с «Бостоном» было больше силовой борьбы, чем в финале. Но я считаю, что мы сами сделали серию более силовой, чем это нужно было.

Мы выполнили 22 силовых приема в первом периоде второго матча серии. Если посчитать пропорционально, то нам не нужно делать 66 силовых приемов за матч.

На это затрачивается энергия. У нас есть игроки, которые делают силовые приемы. 

Мне не нужно, чтобы у Картера Верхэге было пять силовых приемов», – сказал главный тренер «Флориды».

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