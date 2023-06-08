Морис о силовой игре против «Вегаса»: «Флориде» не нужно делать 66 хитов за матч – энергия тратится. Не нужно, чтобы у Верхэге их было пять»

Пол Морис посетовал на излишнюю силовую игру в серии против «Вегаса».

« » уступает «Голден Найтс» со счетом 0-2 в финальной серии Кубка Стэнли.

«Думаю, что в серии с «Бостоном» было больше силовой борьбы, чем в финале. Но я считаю, что мы сами сделали серию более силовой, чем это нужно было.

Мы выполнили 22 силовых приема в первом периоде второго матча серии. Если посчитать пропорционально, то нам не нужно делать 66 силовых приемов за матч.

На это затрачивается энергия. У нас есть игроки, которые делают силовые приемы.

Мне не нужно, чтобы у было пять силовых приемов», – сказал главный тренер «Флориды».