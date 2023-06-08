Кожевников о Яшкине в «Ак Барсе»: «Мог бы остаться в СКА, но решил заработать побольше»

Александр Кожевников объяснил переход форварда Дмитрия Яшкина в «Ак Барс».

«Не удивлен переходом Яшкина в Казань. Думаю, он мог бы остаться в Петербурге и продолжить играть за , но решил заработать побольше.

В СКА, наверное, хотели бы его оставить, но все решил потолок зарплат», — сказал двукратный олимпийский чемпион.

Яшкин может заработать 515 млн рублей за 3 сезона в «Ак Барсе» с учетом бонусов