Кожевников о Яшкине в «Ак Барсе»: «Мог бы остаться в СКА, но решил заработать побольше»
Александр Кожевников объяснил переход форварда Дмитрия Яшкина в «Ак Барс».
«Не удивлен переходом Яшкина в Казань. Думаю, он мог бы остаться в Петербурге и продолжить играть за СКА, но решил заработать побольше.
В СКА, наверное, хотели бы его оставить, но все решил потолок зарплат», — сказал двукратный олимпийский чемпион.
Яшкин может заработать 515 млн рублей за 3 сезона в «Ак Барсе» с учетом бонусов
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