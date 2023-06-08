Кожевников о Яшкине в «Ак Барсе»: «Мог бы остаться в СКА, но решил заработать побольше»

Теги Ак Барс СКА КХЛ Александр Кожевников Дмитрий Яшкин деньги Хоккей

Александр Кожевников объяснил переход форварда Дмитрия Яшкина в «Ак Барс».

«Не удивлен переходом Яшкина в Казань. Думаю, он мог бы остаться в Петербурге и продолжить играть за СКА, но решил заработать побольше.

В СКА, наверное, хотели бы его оставить, но все решил потолок зарплат», — сказал двукратный олимпийский чемпион.

Яшкин может заработать 515 млн рублей за 3 сезона в «Ак Барсе» с учетом бонусов

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8 комментариев

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2vdhrvmmzf
Так ска мог не подписывать кучу людей и переподписать его, причём тут больше заработать решил?
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Rus2142rus
Это точно, ересть несёт Кожевников!!!)) Подписали людей, а на Яшу забили, вот и он тоже на них положил, правильный выбор сделал, что в Казань уехал, самые лучшие условия только тут!!!…👍🤝
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Кеша
Главное то , что Яшкин и Жафяров счастливы , что ушли из СКА. А что там говорит заслуженный ветеран уже второстепенно . Жаль, что еще расписания нет на новый сезон - когда Яшкин и Жафяров будут выносить свою бывшую команду. Но в СКА традиционно ищут виноватых. А может дело в том , что Толчинскому предложили длинный контракт , а лучшему снайперу сезона короткий на один год ? А Жафяров 4 топ лиги каким боком не устроил СКА с действующим контрактом- что на это скажете адепты Романа Борисовича ?
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dosatuy
Ну и молодец Яшкин
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Руслан Салахов
Ответ Stellar
В смысле забили? Ему предлагали продлить контракт, но он тупо запросил больше денег.
Так изначально надо было с ним договорится по новому контракту, оставить у себя лучшего снайпера… А не подписывать Толчинского, Грицюка, Кадейкина… что аж потолок на 300 Лямов превысили, гнать надо Вам еврея, вредит он клубу, да и сборной тоже!!!))) Читая вчера статью (СМИ), где было сказано, что весь май пытались договорится с руководством СКА, но тщетно… Нужен был бы оставили у себя, с Казанью за неделю всё решили, вот так надо!!!👍🤝
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Руслан Салахов
Ответ Stellar
В смысле забили? Ему предлагали продлить контракт, но он тупо запросил больше денег.
Конечно попросит, и ты бы попросил, став лучшим в КХЛ…)))
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