Александр Кожевников: «Бобровский – единственный, кто может вытянуть финальную серию для «Флориды»

Александр Кожевников высказался касательно игры Сергея Бобровского в плей-офф.

Вратаря «Флориды» заменили на 28-й минуте матча с «Вегасом». Он ушел с площадки во второй игре финальной серии Кубка Стэнли (2:7, 0-2) при счете 0:4. Бобровский отразил 9 бросков из 13.

«Единственный, кто может вытянуть финальную серию для «Флориды», это Бобровский своим мастерством.

Пока у него не получается, но и «Пантерс» в целом играют не так хорошо.

Сергей уже очень много сделал для того, чтобы команда попала в финал Кубка Стэнли», – сказал двукратный олимпийский чемпион.