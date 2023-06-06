Александр Кожевников: «Бобровский – единственный, кто может вытянуть финальную серию для «Флориды»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников высказался касательно игры Сергея Бобровского в плей-офф.

Вратаря «Флориды» заменили на 28-й минуте матча с «Вегасом». Он ушел с площадки во второй игре финальной серии Кубка Стэнли (2:7, 0-2) при счете 0:4. Бобровский отразил 9 бросков из 13.

«Единственный, кто может вытянуть финальную серию для «Флориды», это Бобровский своим мастерством.

Пока у него не получается, но и «Пантерс» в целом играют не так хорошо.

Сергей уже очень много сделал для того, чтобы команда попала в финал Кубка Стэнли», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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3 комментария

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Eliza77
Но все-таки , 2 игры по 4 шайбы для финала многовато
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old folk
Никто в одиночку такую серию не вытащит.
И Боб не железный
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e1ther - e1ther
с Дзюбой что ли на стакане?)
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