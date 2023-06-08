«Автомобилист» заключил двусторонние контракты с двумя молодыми форвардами – Куркиным и Войтовичем

Теги Автомобилист переходы КХЛ Максим Войтович Михаил Куркин Хоккей

«Автомобилист» заключил контракты с форвардами Михаилом Куркиным и Максимом Войтовичем.

Соглашение с 21-летним Куркиным носит двусторонний характер и рассчитано на два сезона. В прошлом сезоне форвард выступал за «Горняк-УГМК». За фарм-клуб «Автомобилиста» нападающий провел 40 матчей в ВХЛ и набрал 6 (4+2) очков при показателе полезности «+4».

Двусторонний контракт с 20-летним Войтовичем рассчитан на один сезон. Войтович родился 2в Гомеле. В белорусской лиге у него 136 матчей и 26 (15+11) очков.

Также «Автомобилист» заключил просмотровые контракты с девятью молодыми хоккеистами, которые начнут предсезонную подготовку в составе молодежной команды «Авто».

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