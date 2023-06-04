Воробьев заработает 75 млн рублей за 2 года в «Автомобилисте» (Артур Хайруллин)

Кирилл Воробьев заработает 75 миллионов рублей за 2 года в «Автомобилисте».

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Зарплата Воробьева в следующем сезоне – 35 миллионов рублей, в сезоне-2024/25 – 40. И это хороший контракт для клуба», – написал Хайруллин.

В сезоне-2022/23 Воробьев набрал 12 (4+8) очков в 63 матчах регулярного чемпионата в составе «Нефтехимика» при показателе полезности «+10». В 6 играх плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ на его счету 2 (1+1) балла.

Также на счету хоккеиста рекорд КХЛ по количеству заблокированных бросков (192) за сезон.