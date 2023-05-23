Аналитик Егор Брус: «27% зрителей хоккея смотрят трансляции в одиночестве – важный факт. Отсутствие компании друзей – барьер для похода на арену»
Аналитик Егор Брус заявил, что 27 процентов зрителей смотрят хоккей в одиночестве.
«Хоккей – это командный вид спорта не только на льду, но и в плане просмотра трансляций.
Лишь 27% зрителей хоккея смотрят трансляции в одиночестве. Это важный факт, на которой стоит обратить внимание.
Отсутствие компании друзей становится барьером и для похода на арену вживую.
Среди тех, кто не ходит на матчи, 21% респондентов указали причиной именно это», – сказал директор департамента бизнес-аналитики и консалтинга Wanta Group Егор Брус.
«За год произошло омоложение аудитории КХЛ в среднем примерно на один год, заметно выросла доля болельщиков в возрастных категориях от 14 до 24 лет и от 25 до 34 лет.
Также выросла доля родителей с детьми в возрасте до семи лет, посещающих хоккейные матчи.
В целом же аудитория стала более лояльной, за сезон выросло количество людей, хотя бы иногда посещающих матчи КХЛ», – сообщается на официальном сайте лиги.
Лишь 27 - это мало? Фраза "лишь" вроде говорит о том, что это хорошо
Или много? Учитывая о чем идёт речь потом
Как исследование провели, 100 человек опросили или как?
Муж смотрит, а жена нет/рядом - это как считается?
Стало лучше или хуже?
Набор непонятных цифр
Ребят, я не могу смотреть матчи вживую. Освобождаюсь поздно ночью или на следующий день. Игнорирую все сайты, чтобы не узнать счёт. Захожу на КХЛ, чтобы посмотреть в записи. Такая функция есть. Отлично.
Можно даже скрыть счёт. Вообще замечательно.
Но! Чтобы попасть в раздел записей матча, нужно пройти на главную, где... висит спойлер.
Я когда увидел, даже не поверил, что может быть такая хрень. Ан нет. Есть.
Вам вообще, нормально? Как вас там всех не поувольняли?
Зато аналитиков, поди, целый отдел.
Если не арене было 27% одиночек - это жутко
Если дома 27% смотрит одни - мало
В итоге аналитика ради аналитики, непонятно кого считали и непонятно какие выводы