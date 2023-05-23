Аналитик Егор Брус: «27% зрителей хоккея смотрят трансляции в одиночестве – важный факт. Отсутствие компании друзей – барьер для похода на арену»

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Аналитик Егор Брус заявил, что 27 процентов зрителей смотрят хоккей в одиночестве.

«Хоккей – это командный вид спорта не только на льду, но и в плане просмотра трансляций.

Лишь 27% зрителей хоккея смотрят трансляции в одиночестве. Это важный факт, на которой стоит обратить внимание.

Отсутствие компании друзей становится барьером и для похода на арену вживую.

Среди тех, кто не ходит на матчи, 21% респондентов указали причиной именно это», – сказал директор департамента бизнес-аналитики и консалтинга Wanta Group Егор Брус.

«За год произошло омоложение аудитории КХЛ в среднем примерно на один год, заметно выросла доля болельщиков в возрастных категориях от 14 до 24 лет и от 25 до 34 лет.

Также выросла доля родителей с детьми в возрасте до семи лет, посещающих хоккейные матчи.

В целом же аудитория стала более лояльной, за сезон выросло количество людей, хотя бы иногда посещающих матчи КХЛ», – сообщается на официальном сайте лиги.

9 комментариев

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SKJEGGE
Еще бы, посмотреть хоккей и подрочить потом в одиночестве самое то!!!!
+4
0
+4
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svft
а если с котом?
+3
0
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tr0f
Непонятен вывод

Лишь 27 - это мало? Фраза "лишь" вроде говорит о том, что это хорошо

Или много? Учитывая о чем идёт речь потом

Как исследование провели, 100 человек опросили или как?

Муж смотрит, а жена нет/рядом - это как считается?

Стало лучше или хуже?

Набор непонятных цифр
+3
0
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nata shima
люди в россии одинокие и замкнутые в себе,жаль что так вышло.
+4
-2
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Сергей Доплер
О, может, здесь прочитают представители КХЛ.

Ребят, я не могу смотреть матчи вживую. Освобождаюсь поздно ночью или на следующий день. Игнорирую все сайты, чтобы не узнать счёт. Захожу на КХЛ, чтобы посмотреть в записи. Такая функция есть. Отлично.
Можно даже скрыть счёт. Вообще замечательно.
Но! Чтобы попасть в раздел записей матча, нужно пройти на главную, где... висит спойлер.
Я когда увидел, даже не поверил, что может быть такая хрень. Ан нет. Есть.
Вам вообще, нормально? Как вас там всех не поувольняли?
Зато аналитиков, поди, целый отдел.
+2
0
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Marienburg
Ответ tr0f
Непонятен вывод Лишь 27 - это мало? Фраза "лишь" вроде говорит о том, что это хорошо Или много? Учитывая о чем идёт речь потом Как исследование провели, 100 человек опросили или как? Муж смотрит, а жена нет/рядом - это как считается? Стало лучше или хуже? Набор непонятных цифр
Цифры не только непонятные, но и нереальные, если, как Вы подметили, аналитик не записал в сочувствующие домочадцев. 27 в одиночестве мало, тот же процент в коллективе много. Нормально, когда минимум 9 из 10 погружается в игру дома без посторонних. Слава богу, эпоха общежитий с коммуналками в прошлом
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0
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Авл Агерий
Я смотрю матчи НХЛ в одиночестве по ночам. Объясните зачем мне нужна компания?
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artpal
Ответ nata shima
люди в россии одинокие и замкнутые в себе,жаль что так вышло.
Ну ведь не все, а только 27%. 73% не одиноки и открыты.
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tr0f
Ответ Marienburg
Цифры не только непонятные, но и нереальные, если, как Вы подметили, аналитик не записал в сочувствующие домочадцев. 27 в одиночестве мало, тот же процент в коллективе много. Нормально, когда минимум 9 из 10 погружается в игру дома без посторонних. Слава богу, эпоха общежитий с коммуналками в прошлом
Ну вот да

Если не арене было 27% одиночек - это жутко

Если дома 27% смотрит одни - мало

В итоге аналитика ради аналитики, непонятно кого считали и непонятно какие выводы
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