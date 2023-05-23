Аналитик Егор Брус: «27% зрителей хоккея смотрят трансляции в одиночестве – важный факт. Отсутствие компании друзей – барьер для похода на арену»

Аналитик Егор Брус заявил, что 27 процентов зрителей смотрят хоккей в одиночестве.

«Хоккей – это командный вид спорта не только на льду, но и в плане просмотра трансляций.

Лишь 27% зрителей хоккея смотрят трансляции в одиночестве. Это важный факт, на которой стоит обратить внимание.

Отсутствие компании друзей становится барьером и для похода на арену вживую.

Среди тех, кто не ходит на матчи, 21% респондентов указали причиной именно это», – сказал директор департамента бизнес-аналитики и консалтинга Wanta Group Егор Брус.

«За год произошло омоложение аудитории КХЛ в среднем примерно на один год, заметно выросла доля болельщиков в возрастных категориях от 14 до 24 лет и от 25 до 34 лет.

Также выросла доля родителей с детьми в возрасте до семи лет, посещающих хоккейные матчи.

В целом же аудитория стала более лояльной, за сезон выросло количество людей, хотя бы иногда посещающих матчи КХЛ», – сообщается на официальном сайте лиги.