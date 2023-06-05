Щитов о долгах в «Салавате»: «Республиканская команда не может не играть в КХЛ. Это будет нонсенс»

Теги Салават Юлаев Никита Щитов КХЛ деньги Хоккей

Никита Щитов считает, что «Салават Юлаев» уладит ситуацию с задолженностями.

«Руководство клуба, насколько я помню, говорило о том, что погасит все долги. Я лично думаю, что какое-то время на это потребуется. Со временем все долги будут погашены, и «Салават» продолжит выступать.

Республиканская команда не может не играть в КХЛ, это будет нонсенс», — сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

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8 комментариев

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Александр Невский
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зачем нужна такая команда в КХЛ . гоните ее и пусть игроки разрывают контракты
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Руслан Х
Ответ Bashibuzuck
Не у всех есть Башнефть😉
Которая,вся под Роснефтью?🤔
+4
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Антон Чугунов
Всем бы Республиканским командам играть в КХЛ
+2
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RusSh
Испортили себе репутацию как минимум, теперь только сбитых летчиков будем подписывать, нормальные игроки врятли захотят подписывать контракты с клубом должником, от раза к разу новости все хуже и хуже.
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Ачиваков Марат
Это и обсуждаться не должно по факту. Вопрос, как до этого допустили и будут ли отстранены виновные. А ситуацию нужно как можно скорей исправлять.
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Bashibuzuck
Ответ Антон Чугунов
Всем бы Республиканским командам играть в КХЛ
Не у всех есть Башнефть😉
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-2
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СоЮз
Все на борьбу!
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Kipsone
Руководство СЮ позорники, учитывая что происходит с футболом, должны быть эталоном порядка и знаком качества в своей республики. Дыма без огня не бывает.
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