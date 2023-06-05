Щитов о долгах в «Салавате»: «Республиканская команда не может не играть в КХЛ. Это будет нонсенс»

Никита Щитов считает, что «Салават Юлаев» уладит ситуацию с задолженностями.

«Руководство клуба, насколько я помню, говорило о том, что погасит все долги. Я лично думаю, что какое-то время на это потребуется. Со временем все долги будут погашены, и « » продолжит выступать.

Республиканская команда не может не играть в КХЛ, это будет нонсенс», — сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.