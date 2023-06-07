Яшкин может заработать 515 млн рублей за 3 сезона в «Ак Барсе» с учетом бонусов

Теги Ак Барс КХЛ Дмитрий Яшкин Матч ТВ деньги Хоккей

Дмитрий Яшкин может заработать 515 млн рублей за 3 сезона в «Ак Барсе».

Ранее стало известно, что игрок и клуб подписали соглашение на 3 года.

Как сообщает «Матч ТВ», расклад контракта по сезонам следующий: 80 млн рублей, а также 16 млн в виде бонусов; 90 млн рублей плюс 9 млн бонусов; 95 млн рублей.

Кроме того, в каждом из сезонов предусмотрен бонус в 75 млн рублей, если Яшкин попадет в топ-3 бомбардиров КХЛ.

Если форвард выполнит все бонусы, то за 3 года он может заработать в «Ак Барсе» 515 млн рублей.

Яшкин стал лучшим бомбардиром Фонбет Чемпионата КХЛ в сезоне-2022/23, набрав 62 (40+22) очка в 67 матчах за СКА. В плей-офф форвард отметился 7 (5+2) баллами в 14 играх.

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2 комментария

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marshal .masha
Надо в тройку бомбардиров попадать не в регулярке, а в плей-офф , а то можно бонус отхватить и вылететь в первом раунде.
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