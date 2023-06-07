«Ак Барс» и Яшкин подписали контракт на 3 года. Форвард в СКА стал лучшим бомбардиром и снайпером в прошлом сезоне КХЛ

«Ак Барс» подписал контракт с форвардом Дмитрием Яшкиным.

Соглашение с 30-летним нападающим рассчитано на 3 года.

стал лучшим бомбардиром и снайпером Фонбет Чемпионата КХЛ в сезоне-2022/23, набрав 62 (40+22) очка в 67 матчах за . В плей-офф форвард отметился 7 (5+2) баллами в 14 играх.

С его общей статистикой в лиге можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что зарплата игрока по контракту с казанским клубом будет составлять 80 миллионов рублей в год.