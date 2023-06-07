«Ак Барс» и Яшкин подписали контракт на 3 года. Форвард в СКА стал лучшим бомбардиром и снайпером в прошлом сезоне КХЛ
«Ак Барс» подписал контракт с форвардом Дмитрием Яшкиным.
Соглашение с 30-летним нападающим рассчитано на 3 года.
Яшкин стал лучшим бомбардиром и снайпером Фонбет Чемпионата КХЛ в сезоне-2022/23, набрав 62 (40+22) очка в 67 матчах за СКА. В плей-офф форвард отметился 7 (5+2) баллами в 14 играх.
С его общей статистикой в лиге можно ознакомиться здесь.
Ранее сообщалось, что зарплата игрока по контракту с казанским клубом будет составлять 80 миллионов рублей в год.
А вообще как болельщик Уфы мне нравится что в Казани всегда спокойствие,всегда есть финансирование спорта.
Это у нас Башкортостане начинается распил всего,как только видят то,на чем можно нажиться.
Лучше пусть Яшкин будет у Ак барса,чем у Ска.
Ведь из-за СКА у всех пропал интерес к КХЛ,т.к. забирать любого выстрелившего игрока и мариновать у себя в ВХЛ совсем некрасиво.
Да, банда хорошая у нас собралась, все звенья укомплектованы, считай, три топ звена и четвертое рабочее
Радулов-Сафонов-Жафяров
Яшкин - Шипачев - Кагарлицкий
Петров-Семенов-Галиев
Лукоянов-Галимов-Дыняк
Думаю еще бы напа в 3/4 тройку и очень хорошо
Лямкин - Кэмпфер ?
Войнов-Журавлев
Хенкель - Евсеев
Адамчук-Юдин
Лучевников
Было бы хорошо 1-2 защитника в команду, помимо Кэмпфера , собрать 3 сильные пары, в целом все выглядит реально, с учетом что у Ак Барса есть легионерские места