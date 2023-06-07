«Ак Барс» и Яшкин подписали контракт на 3 года. Форвард в СКА стал лучшим бомбардиром и снайпером в прошлом сезоне КХЛ

Теги Ак Барс СКА переходы КХЛ Дмитрий Яшкин Хоккей

«Ак Барс» подписал контракт с форвардом Дмитрием Яшкиным.

Соглашение с 30-летним нападающим рассчитано на 3 года. 

Яшкин стал лучшим бомбардиром и снайпером Фонбет Чемпионата КХЛ в сезоне-2022/23, набрав 62 (40+22) очка в 67 матчах за СКА. В плей-офф форвард отметился 7 (5+2) баллами в 14 играх.

С его общей статистикой в лиге можно ознакомиться здесь

Ранее сообщалось, что зарплата игрока по контракту с казанским клубом будет составлять 80 миллионов рублей в год. 

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47 комментариев

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Айнур Арысланов
Отдайте им кубок,отдайте.
А вообще как болельщик Уфы мне нравится что в Казани всегда спокойствие,всегда есть финансирование спорта.
Это у нас Башкортостане начинается распил всего,как только видят то,на чем можно нажиться.
Лучше пусть Яшкин будет у Ак барса,чем у Ска.
Ведь из-за СКА у всех пропал интерес к КХЛ,т.к. забирать любого выстрелившего игрока и мариновать у себя в ВХЛ совсем некрасиво.
+25
-10
+15
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Домингес Казань
Ответ sd4fmwrvz8
ак барс как ворона все что валяется блестит все подбирает,в Питере и Москве все пылесосит что не сгодилось.
да да,лучший бомбардир прошлого сезона и мвп регулярки валяется на дороге,продолжай дальше)))
+16
-2
+14
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Домингес Казань
если еще походу сезона Воронков не закрепится в НХЛ и вернется то вообще в атаке серьезнейшая банда будет
+10
-3
+7
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barsik94
Нормальный такой анонс))
Да, банда хорошая у нас собралась, все звенья укомплектованы, считай, три топ звена и четвертое рабочее
+7
-4
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Rudenzik
Ответ Владимир
Ак барс поздравляю.. Теперь точно за кубком собрались.. ЦСКА будет ещё тяжелее теперь против такой команды... Всем добра!!
Яшкина им как раз и не хватало с 0 очков в серии с ЦСКА
+5
-2
+3
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Владимир
Ак барс поздравляю.. Теперь точно за кубком собрались.. ЦСКА будет ещё тяжелее теперь против такой команды... Всем добра!!
+6
-3
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Мудринич
Ответ Домингес Казань
если еще походу сезона Воронков не закрепится в НХЛ и вернется то вообще в атаке серьезнейшая банда будет
конины обкушались там чтоли всей Республикой? такое желать нельзя
+7
-4
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OnlyDendy
Добро пожаловать!
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Pitbulbest
Ответ marshal .masha
Надо писать главную его статистику в сезоне, в плей-офф с ЦСКА 6 игр 0+0 и -6 .
Вот вот. Но почему-то здешние "эксперты" закрывают на это глаза.
+2
0
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marshal .masha
Надо писать главную его статистику в сезоне, в плей-офф с ЦСКА 6 игр 0+0 и -6 .
+4
-2
+2
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РустемХ
Урааааааа!!!) 🐾🐾🐾
+8
-7
+1
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Домингес Казань
Ещё подписать Свечникова и 2защитников легов,расторгнуть Токранова и Хафизуллина.
+4
-3
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Tina
Ответ Домингес Казань
если еще походу сезона Воронков не закрепится в НХЛ и вернется то вообще в атаке серьезнейшая банда будет
👍👌
+2
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Руслан Салахов
Ответ sd4fmwrvz8
В новом сезоне перекрестный ПО там финал максимум конференции будет
Да, слышали) Видимо хотят в финале видеть ска цска, но мы точно против такого расклада!!!…)))
+2
-2
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Snow Lion
Ответ Айнур Арысланов
Отдайте им кубок,отдайте. А вообще как болельщик Уфы мне нравится что в Казани всегда спокойствие,всегда есть финансирование спорта. Это у нас Башкортостане начинается распил всего,как только видят то,на чем можно нажиться. Лучше пусть Яшкин будет у Ак барса,чем у Ска. Ведь из-за СКА у всех пропал интерес к КХЛ,т.к. забирать любого выстрелившего игрока и мариновать у себя в ВХЛ совсем некрасиво.
У вас проблемы начались когда Башнефть отдали в ведомство Росснефти. Думаю, если бы отстояли свою нефтяную компанию, то тоже жили бы стабильно и претендовали бы всегда на финал конференции. А теперь к сожалению постоянная чехарда.
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Azevedo51
Ответ marshal .masha
Очень напоминает Динамо, времен с Шипачевым
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Pablo Diablo
Не так много клубов в Лиге, способных удовлетворить амбиции игрока такого уровня, амбиции в первую очередь игровые, чемпионские. Удачи Дмитрию, удачи команде!
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-2
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ЧакЧак
Ответ Enich
У АКБарса сейчас самый мощный состав в лиге. Но все решится на льду:). Много лидеров в одной команде - не всегда хорошо. Как я понимаю, Била не будет. Смогут ли «УЖИТЬ» в одном коллективе Яшкина, Радулова, Шипачева
Билл будет 100 %
+4
-4
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Pitbulbest
В СКА Яшкин был королём регулярки, но в ПО откровенно сдулся.
+1
-1
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Черный52
Нападение укомплектовано

Радулов-Сафонов-Жафяров

Яшкин - Шипачев - Кагарлицкий

Петров-Семенов-Галиев

Лукоянов-Галимов-Дыняк

Думаю еще бы напа в 3/4 тройку и очень хорошо

Лямкин - Кэмпфер ?

Войнов-Журавлев

Хенкель - Евсеев

Адамчук-Юдин

Лучевников

Было бы хорошо 1-2 защитника в команду, помимо Кэмпфера , собрать 3 сильные пары, в целом все выглядит реально, с учетом что у Ак Барса есть легионерские места
+2
-2
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marshal .masha
Ответ Владимир
Ак барс поздравляю.. Теперь точно за кубком собрались.. ЦСКА будет ещё тяжелее теперь против такой команды... Всем добра!!
ЦСКА в плей-офф Яшкина даже не заметили)
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Владимир
Ответ Rudenzik
Яшкина им как раз и не хватало с 0 очков в серии с ЦСКА
Закрыли лидера вот и всё... А остальной молодняк не поддержал...
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Владимир
Ответ marshal .masha
ЦСКА в плей-офф Яшкина даже не заметили)
Я против ЦСКА ничего не имею.. И болел в финале именно за них... Молодцы что закрыли лидера соперника... Тем более и из ска.. Капризов в плей-офф тоже ничего не показал.. Но от этого он хуже не стал...
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marshal .masha
Ответ Владимир
Закрыли лидера вот и всё... А остальной молодняк не поддержал...
Это что за лидер такой тогда? И если его так легко закрыть в решающих играх ( с Динамо примерно тоже самое было), так зачем ему столько платить и какой он тогда лидер?
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Robs
Ответ Rudenzik
Яшкина им как раз и не хватало с 0 очков в серии с ЦСКА
в серии с ЦСКА блистал,персонаж для регулярки,там стату набьет,а в по исчезнет)
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