Яшкин дал предварительное согласие на переход в «Ак Барс» («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс СКА возможные переходы КХЛ Дмитрий Яшкин Хоккей

Дмитрий Яшкин дал предварительное согласие на переход в «Ак Барс».

Как сообщает «Бизнес Online», нападающий близок к тому, чтобы стать игроком казанского клуба. 

Ранее сообщалось, что Яшкин подпишет трехлетний контракт с «Ак Барсом» с зарплатой 80 млн рублей в год.

Яшкин стал лучшим бомбардиром Фонбет Чемпионата КХЛ в сезоне-2022/23, набрав 62 (40+22) очка в 67 матчах за СКА. В плей-офф форвард отметился 7 (5+2) баллами в 14 играх.

Агент Яшкина: «В данный момент ведем переговоры только со СКА, но прогресс незначительный»

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