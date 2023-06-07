Агент Яшкина: «Со СКА говорили практически весь май. Когда стало ясно, что Дима там не останется, начали переговоры с другими клубами. С «Ак Барсом» получился быстрый диалог»

Теги Ак Барс СКА КХЛ Кубок Гагарина Дмитрий Яшкин Глеб Чистяков Матч ТВ Хоккей

Агент Дмитрия Яшкина рассказал, почему игрок решил перейти в «Ак Барс».

– Почему именно Казань?

– Сначала мы разговаривали со СКА, где в прошлом сезоне выступал Яшкин. Это заняло практически весь май. А когда стало ясно, что Дима там не останется, то мы начали переговоры с другими командами.

Знали об интересе нескольких клубов, и это был не только «Ак Барс». Но с Казанью у нас получился продуктивный и быстрый диалог. Мы все вопросы решили примерно за неделю.

– А почему перевесил вариант с «Ак Барсом»?

– Тут комплекс причин. Во-первых, мы увидели сильное желание самого «Ак Барса». Во-вторых, в этом клубе Дима знает многих игроков. И конечно, команда ставит перед собой наивысшую цель – бороться за Кубок Гагарина, – сказал Глеб Чистяков

Яшкин может заработать 515 млн рублей за 3 сезона в «Ак Барсе» с учетом бонусов

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