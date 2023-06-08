Всеволод Комаров о контракте с «Баффало»: «Первый шаг сделан. Придется много работать – попасть в основу нелегко»

Всеволод Комаров оценил свои перспективы в «Баффало».

«Да, подписание контракта – это важный шаг, я был счастлив. Но так как это произошло во время Мемориального кубка, я был более сконцентрирован на нем.

Первый шаг сделан, сейчас придется много работать, так как совсем нелегко попасть в основу. Во всем и в физике тоже надо добавлять. Лагерь развития должен открыться, скорее всего, 10 июля, и все будет примерно так, как в прошлом году, чуть больше недели.

В лагере будет пара-тройка тренировок, потом турнир, либо игры «три на три». Год назад было все очень интересно, много людей с тобой работают, все на высшем уровне – тренеры, персонал, даже отношение к питанию. С Любушкиным чуть-чуть поговорили, немножко познакомились.

По будущему клубу пока ничего сказать не смогу. Сейчас пару дней побуду в Квебеке, у нас там будет пара мероприятий с командой. Потом приеду в Россию, увижу всю свою семью, очень долго ждал этого, и буду готовиться к новому сезону», – сказал защитник системы « ».