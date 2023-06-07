Всеволод Комаров о лиге Квебека: «Тут более силовой хоккей, чем в России. Тренировки интенсивнее»

Теги Баффало юниорская лига Квебека Канадская хоккейная лига ТАСС Квебек Рэмпартс Хоккей

Всеволод Комаров считает, что в Канаде более силовой хоккей, чем в России.

«Квебек Рэмпартс» во главе с Патриком Руа в этом сезоне выиграли чемпионат QMJHL и Мемориальный кубок. 19-летний россиянин стал автором победной шайбы в финале Мемориального кубка с «Сиэтл Тандербердс» (5:0).

«Как я приехал, мне показалось, что тренировки более интенсивные, более быстрый хоккей, сложнее выходить из зоны, так как на это мало времени.

Это маленькая площадка – многое сказывается, скорости выше. Приходилось добавлять и в физике: тут более силовой хоккей, чем в России, больше силовых приемов, особенно в плей-офф», – сказал защитник системы «Баффало». 

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