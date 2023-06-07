Вайсфельд о Бобровском: «Он играет не так здорово, как в полуфинале, но не вижу его вины в пропущенных шайбах. До этого ему везло, а в финале все в ворота залетает»

Леонид Вайсфельд не видит вины Сергея Бобровского в пропущенных шайбах в плей-офф.

Вратаря «Флориды» заменили на 28-й минуте второго матча с «Голден Найтс». Он ушел с площадки в игре финальной серии Кубка Стэнли (2:7, 0-2) при счете 0:4. Бобровский отразил 9 бросков из 13.

«Бобровский играет не так здорово, как в полуфинале, но я не вижу его вины в пропущенных шайбах. У меня сложилось такое ощущение, что до этого Сергей, конечно, играл фантастически, но ему еще и везло. То шайба в штангу попадет, то еще что-то.

А в финале прямо все в ворота залетает. Но не потому, что Бобровский виноват. Просто так обстоятельства складываются. А в хоккее, чтобы выигрывать, нужно еще и чтобы звезды правильно встали.

Однако сыграны только первые два матча. Посмотрим, что будет дальше, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.

«Флорида» горит в финале 0-2: Бобровский пропустил 4 (из 7 голов), а Ткачак больше удалялся, чем помогал