Еременко о 0-2 в финале Кубка Стэнли: «Бобровский совершал хорошие сэйвы. Но с такой атакой, как у «Вегаса», не справился бы ни один вратарь мира»

Теги Флорида Кубок Стэнли Александр Еременко Сергей Бобровский НХЛ Вегас Хоккей

Александр Еременко высказался об игре голкипера Сергея Бобровского в серии с «Вегасом».

Вратаря «Флориды» заменили на 28-й минуте второго матча с «Голден Найтс». Он ушел с площадки в игре финальной серии Кубка Стэнли (2:7, 0-2) при счете 0:4. Бобровский отразил 9 бросков из 13.

– Твое резюме стартовых поединков финальной серии, в которых «Вегас» уверенно победил «Флориду» – 5:2 и 7:2?

– Посмотрев обзоры двух первых матчей финала Кубка Стэнли, честно можно сказать – «Голден Найтс» выглядели в них намного мощнее «Пантерс» в игровом плане и победили вполне заслуженно.

Видел поединки «Вегаса» в предыдущих раундах плей-офф, но такой мощи, как в финале, я в игре этой команды не наблюдал. А здесь, дома, «Вегас», как говорится, с первых же секунд полетел.

– Что скажешь об игре Сергея Бобровского в этих матчах. Есть его вина в двух поражениях «Флориды»?

– Понятно, что Сергей в этих матчах свою команду не спас, но и не могу сказать, что он допустил какие-либо ошибки. Он много выручал, совершал хорошие сэйвы, но видно было, что мастерство игроков «Вегаса» и их постоянное давление на его ворота дает свои плоды, которые и приводят к заброшенным шайбам.

С такой атакой, как у «рыцарей», не справился бы ни один вратарь мира, – сказал экс-голкипер «Динамо».

«Флорида» горит в финале 0-2: Бобровский пропустил 4 (из 7 голов), а Ткачак больше удалялся, чем помогал

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4 комментария

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Bartez1986
там уже весь состав Флориды высказался, что к Бобу нет вопросов, но местные знатоки вратарского искусства, ни разу шайбу в жизни не отбивавшие, продолжают плясать на костях
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Maxim Shumov
Скорее к защите Флориды вопросы
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Костя Кот
да тут даже феерить в атаке не приходится с такой обороной
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j_jms
Теперь , глядишь, и Эдмонтон поймет, что дело не в воротчике. Но маловероятно. Не может Маршессо быть быть круче Дразайтля и Ткачука. Головоломка.
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