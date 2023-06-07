Беннетт о замене Бобровского: «Он был нашим лучшим игроком на протяжении всего плей-офф. Мы в нем уверены»

Сэм Беннетт высказался об игре голкипера Сергея Бобровского.

Вратаря «Флориды» заменили на 28-й минуте матча с «Вегасом». Он ушел с площадки во второй игре финальной серии Кубка Стэнли (2:7, 0-2) при счете 0:4. Бобровский отразил 9 бросков из 13.

«Он был нашим лучшим игроком на протяжении всего плей-офф. Мы всецело верим в него.

Мы должны лучше помогать ему, не позволять им создавать так много отличных шансов.

Но да, никакой проблемы нет. Мы полностью уверены в нем», – сказал нападающий «Флориды« Сэм Беннетт.

«Флорида» горит в финале 0-2: Бобровский пропустил 4 (из 7 голов), а Ткачак больше удалялся, чем помогал