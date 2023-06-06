Ткачак о травме Гудаса: «Он настоящий воин. Очень важный игрок для нас»

Теги травмы Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Радко Гудас Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак высказался о травме Радко Гудаса.

Защитник «Флориды» получил повреждение в матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегасом» (2:7, 0-2). На 7-й минуте он попал под встречный хит форварда «Голден Найтс» Ивана Барбашева.

«Он настоящий воин для нас. Все те мелочи, которые он делает, которые никто на самом деле не замечает, силовая игра, он там лидер.

То, как он играет, этот стиль, он очень важный игрок для нас. Конечно, для нас было не лучшим вариантом увидеть, как он выбывает в начале», – сказал нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак.

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