Айкел о хите Ткачака: «Я немного замешкался, увидел его в последний момент. Он провел чистый силовой прием»

Джек Айкел высказался о силовом приеме Мэттью Ткачака в матче плей-офф.

«Вегас» обыграл «Флориду» во второй игре финала Кубка Стэнли (7:2, 2-0).

Айкел попал под силовой прием Ткачака в конце второго периода. Он вернулся на площадку в третьем игровом отрезке.

«Я немного замешкался, увидел его в последний момент. Он провел то, что, как я видел, было чистым силовым приемом.

Это силовая игра, иногда против тебя будут силовые приемы. Нужно просто двигаться дальше, понимаете?» – сказал нападающий «Вегаса« Джек Айкел в эфире Sportsnet.

Ткачак о хите против Айкела: «Неважно, кто ты, не надо проходить середину площадки с опущенной головой, тебя ударят»