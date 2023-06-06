Айкел о хите Ткачака: «Я немного замешкался, увидел его в последний момент. Он провел чистый силовой прием»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Джек Айкел Мэттью Ткачак Хоккей

Джек Айкел высказался о силовом приеме Мэттью Ткачака в матче плей-офф.

«Вегас» обыграл «Флориду» во второй игре финала Кубка Стэнли (7:2, 2-0).

Айкел попал под силовой прием Ткачака в конце второго периода. Он вернулся на площадку в третьем игровом отрезке.

«Я немного замешкался, увидел его в последний момент. Он провел то, что, как я видел, было чистым силовым приемом.

Это силовая игра, иногда против тебя будут силовые приемы. Нужно просто двигаться дальше, понимаете?» – сказал нападающий «Вегаса« Джек Айкел в эфире Sportsnet.

Ткачак о хите против Айкела: «Неважно, кто ты, не надо проходить середину площадки с опущенной головой, тебя ударят»

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6 комментариев

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po-spravedlivosti
Моё почтение Айкелу, мужчина
+5
0
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Egorushka56
По-мужски ответил Джек! Ткачак пока кроме хитов и провокаций особо не запомнился ничем в финале. Шайба при разгромном отставании не считается.
+3
-1
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upuckuH
Какую минуту )) момент
+1
0
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Why always me?!
Айкел мужик
+1
0
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Gord Lane
Ответ upuckuH
Какую минуту )) момент
17.56 , второй период
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0
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Mikl_5555
еще бы в кхл смог бы проскочить,но, Джек,не в финале же КС..
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