Барбашев о хите Ткачака против Айкела: «Это чистый силовой прием. Джеку просто немного не повезло. Рады, что с ним все в порядке»

Иван Барбашев высказался о силовом приеме Мэттью Ткачака против Джека Айкела.

«Вегас» обыграл «Флориду» во второй игре финала Кубка Стэнли (7:2, 2-0).

Айкел попал под силовой прием в конце второго периода. После этого завязалась потасовка. В итоге Ткачак и Барбашев получили по 12 минут штрафа. Айкел вернулся на площадку в третьем игровом отрезке.

«Как только я вернулся в раздевалку, я понял, что с ним все в порядке.

Это чистый силовой прием. Ему просто немного не повезло. Он замешкался. Что есть, то есть. Мы рады, что с ним все в порядке», – сказал нападающий «Вегаса» Иван Барбашев.

Барбашев – 2-я звезда матча с «Флоридой»: 4-я игра с очками подряд, 3 хита, 3 перехвата, 14 минут штрафа. У него 6+11 в 19 матчах плей-офф

Ткачак о хите против Айкела: «Неважно, кто ты, не надо проходить середину площадки с опущенной головой, тебя ударят»