Барбашев о хите Ткачака против Айкела: «Это чистый силовой прием. Джеку просто немного не повезло. Рады, что с ним все в порядке»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Иван Барбашев Джек Айкел Мэттью Ткачак Хоккей

Иван Барбашев высказался о силовом приеме Мэттью Ткачака против Джека Айкела.

«Вегас» обыграл «Флориду» во второй игре финала Кубка Стэнли (7:2, 2-0).

Айкел попал под силовой прием Ткачака в конце второго периода. После этого завязалась потасовка. В итоге Ткачак и Барбашев получили по 12 минут штрафа. Айкел вернулся на площадку в третьем игровом отрезке.

«Как только я вернулся в раздевалку, я понял, что с ним все в порядке.

Это чистый силовой прием. Ему просто немного не повезло. Он замешкался. Что есть, то есть. Мы рады, что с ним все в порядке», – сказал нападающий «Вегаса» Иван Барбашев.

Барбашев – 2-я звезда матча с «Флоридой»: 4-я игра с очками подряд, 3 хита, 3 перехвата, 14 минут штрафа. У него 6+11 в 19 матчах плей-офф

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8 комментариев

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BT
Ответ Рус Киссенжер
его фамилия ТКАЧУК.
Фамилия иностранного происхождения - изначально, конечно, произносится "Ткачук", но сам-то Ткача(у)к уже американец, так что произносят они ее по правилам английского языка, что логично.

Так же и с многими другими фамилиями - скажем, Цукерберг - американец, так что они произносят как Цакерберг.
+5
0
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Under
Ответ Рус Киссенжер
его фамилия ТКАЧУК.
а имя Матвей?
+3
0
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Кирилл Павлюченко
Барбашев о хите Ткачака...- "Майами Хит" - наша школа!
0
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hardy33
Айкел навстречу ещё прыгнул лицом вперед)
0
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Антон
Ответ BT
Фамилия иностранного происхождения - изначально, конечно, произносится "Ткачук", но сам-то Ткача(у)к уже американец, так что произносят они ее по правилам английского языка, что логично. Так же и с многими другими фамилиями - скажем, Цукерберг - американец, так что они произносят как Цакерберг.
"Стуцлов" мне больше всего нравится
0
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Deathspell Omega
Ответ Рус Киссенжер
его фамилия ТКАЧУК.
Это у вас в Лемберге....
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