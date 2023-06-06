Барбашев о хите Ткачака против Айкела: «Это чистый силовой прием. Джеку просто немного не повезло. Рады, что с ним все в порядке»
Иван Барбашев высказался о силовом приеме Мэттью Ткачака против Джека Айкела.
«Вегас» обыграл «Флориду» во второй игре финала Кубка Стэнли (7:2, 2-0).
Айкел попал под силовой прием Ткачака в конце второго периода. После этого завязалась потасовка. В итоге Ткачак и Барбашев получили по 12 минут штрафа. Айкел вернулся на площадку в третьем игровом отрезке.
«Как только я вернулся в раздевалку, я понял, что с ним все в порядке.
Это чистый силовой прием. Ему просто немного не повезло. Он замешкался. Что есть, то есть. Мы рады, что с ним все в порядке», – сказал нападающий «Вегаса» Иван Барбашев.
Барбашев – 2-я звезда матча с «Флоридой»: 4-я игра с очками подряд, 3 хита, 3 перехвата, 14 минут штрафа. У него 6+11 в 19 матчах плей-офф
Ткачак о хите против Айкела: «Неважно, кто ты, не надо проходить середину площадки с опущенной головой, тебя ударят»
Так же и с многими другими фамилиями - скажем, Цукерберг - американец, так что они произносят как Цакерберг.