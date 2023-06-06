Лунделль после 2:7 от «Вегаса»: «Бобровский был нашим лучшим хоккеистом. Нам нужно больше помогать ему, лучше играть в обороне»
Антон Лунделль высказался об игре голкипера Сергея Бобровского.
Вратаря «Флориды» заменили на 28-й минуте матча с «Вегасом». Он ушел с площадки во второй игре финальной серии Кубка Стэнли (2:7, 0-2) при счете 0:4. Бобровский отразил 9 бросков из 13.
«Он был нашим лучшим игроком. Он огромная, важная часть нашей команды.
Мы всегда можем доверять ему, но нам нужно больше помогать ему.
Нам нужно лучше играть в обороне. У них было слишком много шансов», – сказал нападающий «Флориды» Антон Лунделль.
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