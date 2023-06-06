Морис о замене Бобровского: «Мы можем играть лучше перед нашим вратарем. Он был невероятен. Я убрал его, чтобы он отдохнул»
Пол Морис заявил, что заменил Сергея Бобровского в матче плей-офф, чтобы дать ему отдохнуть.
Вратарь «Флориды» ушел с площадки во второй игре финальной серии Кубка Стэнли с «Вегасом» (2:7, 0-2) при счете 0:4. Бобровский отразил 9 бросков из 13.
«Мы можем играть немного лучше перед нашим вратарем. Он был невероятен.
Я убрал его со льда, чтобы он отдохнул», – сказал главный тренер «Флориды».
Guardsman
сегодня, 00:14
Слишком тут перехвалили Бобра. Шапками соперника заранее закидали. Продует Фло. Всегда так бывает.
+11