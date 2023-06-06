Морис о замене Бобровского: «Мы можем играть лучше перед нашим вратарем. Он был невероятен. Я убрал его, чтобы он отдохнул»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский Пол Морис НХЛ Хоккей

Пол Морис заявил, что заменил Сергея Бобровского в матче плей-офф, чтобы дать ему отдохнуть.

Вратарь «Флориды» ушел с площадки во второй игре финальной серии Кубка Стэнли с «Вегасом» (2:7, 0-2) при счете 0:4. Бобровский отразил 9 бросков из 13.

«Мы можем играть немного лучше перед нашим вратарем. Он был невероятен.

Я убрал его со льда, чтобы он отдохнул», – сказал главный тренер «Флориды». 

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5 комментариев

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Костя Кот
вы обязаны играть намного лучше перед своим вратарем, если хотите провести больше, чем 2 игры
+6
-2
+4
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Guardsman
Повторю свой пост.
Guardsman
сегодня, 00:14
Слишком тут перехвалили Бобра. Шапками соперника заранее закидали. Продует Фло. Всегда так бывает.
+11
0
0
0
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