Хенрик Лундквист: «Игроки «Флориды» могут лучше помогать Бобровскому. Через них проходят шайбы, обзор закрывают»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Хенрик Лундквист Вегас Хоккей

Хенрик Лундквист считает, что игроки «Флориды» могут лучше помогать Сергею Бобровскому.

Вратаря «Флориды» заменили на 28-й минуте матча с «Вегасом». Он ушел с площадки во второй игре финальной серии Кубка Стэнли (2:7, 0-2) при счете 0:4. Бобровский отразил 9 бросков из 13.

«Я думаю, что игроки «Флориды» могут лучше помогать Бобу. Часто защитник забирает половину ворот, а вратарь может сосредоточиться на броске и взять на себя другую часть ворот.

Сейчас шайбы проходят через парней из «Флориды», обзор закрывают, из-за чего Бобу может быть трудно отразить удар», – сказал экс-вратарь «Рейнджерс» в эфире TNT во время первого перерыва в матче.

Морис о замене Бобровского: «Мы можем играть лучше перед нашим вратарем. Он был невероятен. Я убрал его, чтобы он отдохнул»

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5 комментариев

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Bartez1986
Король Хенрик фигни не скажет
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Евгений Кузнецов
Защитники Флориды, как слепые котята. Атака Вегаса слишком быстра для них.
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e1ther - e1ther
Да черт с ним с Бобом,где атака?)
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jigga
Вот и я об этом как тут ловить если на пятаке и чужие и свои обзор закрывают...
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