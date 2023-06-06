Хенрик Лундквист: «Игроки «Флориды» могут лучше помогать Бобровскому. Через них проходят шайбы, обзор закрывают»

Хенрик Лундквист считает, что игроки «Флориды» могут лучше помогать Сергею Бобровскому.

Вратаря «Флориды» заменили на 28-й минуте матча с «Вегасом». Он ушел с площадки во второй игре финальной серии Кубка Стэнли (2:7, 0-2) при счете 0:4. Бобровский отразил 9 бросков из 13.

«Я думаю, что игроки «Флориды» могут лучше помогать Бобу. Часто защитник забирает половину ворот, а вратарь может сосредоточиться на броске и взять на себя другую часть ворот.

Сейчас шайбы проходят через парней из «Флориды», обзор закрывают, из-за чего Бобу может быть трудно отразить удар», – сказал экс-вратарь «Рейнджерс» в эфире TNT во время первого перерыва в матче.

Морис о замене Бобровского: «Мы можем играть лучше перед нашим вратарем. Он был невероятен. Я убрал его, чтобы он отдохнул»

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