Артем Дзюба: «В хоккее я страж ворот. Я Бобровский на максималках»

Артем Дзюба заявил, что в хоккее он Сергей Бобровский на максималках.

– В декабре на Красной площади в хоккей играли футболисты Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев, Роман Широков, Александр Мостовой… А вы сами как насчет того, чтобы в хоккей поиграть?

– Я в прошлом году впервые попробовал в воротах постоять. Мне нравится дело голкипера. Я на коньках сам не очень, но благодаря росту и габаритам вставал на колени, закрывал рамку, и все было прекрасно.

Так что в воротах я бы постоял прям с удовольствием. Так и напишите: Артем Дзюба в хоккее – это страж ворот. Я Сергей Бобровский на максималках, – сказал футболист «Локомотива».

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