Артем Дзюба: «В хоккее я страж ворот. Я Бобровский на максималках»

Теги Локомотив Артем Дзюба Флорида Сергей Бобровский премьер-лига Россия НХЛ Матч ТВ Хоккей

Артем Дзюба заявил, что в хоккее он Сергей Бобровский на максималках.

– В декабре на Красной площади в хоккей играли футболисты Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев, Роман Широков, Александр Мостовой… А вы сами как насчет того, чтобы в хоккей поиграть?

– Я в прошлом году впервые попробовал в воротах постоять. Мне нравится дело голкипера. Я на коньках сам не очень, но благодаря росту и габаритам вставал на колени, закрывал рамку, и все было прекрасно.

Так что в воротах я бы постоял прям с удовольствием. Так и напишите: Артем Дзюба в хоккее – это страж ворот. Я Сергей Бобровский на максималках, – сказал футболист «Локомотива».

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14 комментариев

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Артур Шакиров
Артем Дзюба : «В жизни я пиз*абол на максималках»
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Крыжовник Анатолий
Артём пытается подражать Ибре... Ключевое слово "пытается"....
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Евгений Исаев
Онанист на максималках)))
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T622222
Интересно было бы посмотреть удар Ови из офиса
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Габорик
Скорее не Бобровский, а Бакашихуа :)
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Дмитрий Осипов
что б спортс делал без Дзюбы :))
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Mohnatiy
Отсутствие чувства юмора и словесный понос - страшное сочетание.
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Pushkin_CR7
Ты даже не на минималках, Артем.
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Северный болельщик
Белое пятно главное закрыть вовремя
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Венсан Лекавалье
Ты *** мамин, а проще говоря - крыса . На максималках.
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Melnikov1968
В воротах не стоят, в воротах играют. Пора бы знать.
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jigga
Ананюга проклятый
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