Мартинес об игре Барбашева: «Я спросил его, не ел ли он гвозди на завтрак»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Алек Мартинес Вегас Иван Барбашев Хоккей

Алек Мартинес высказался о силовой игре Ивана Барбашева в матче Кубка Стэнли с «Флоридой».

Форвард «Вегаса» совершил 3 силовых приема во второй игре финальной серии Кубка Стэнли с «Пантерс» (7:2, 2-0).

«Я спросил его, не ел ли он гвозди на завтрак», – сказал защитник «Вегаса« Алек Мартинес.

Защитник «Флориды» Гудас получил травму после хита Барбашева

Барбашев – 2-я звезда матча с «Флоридой»: 4-я игра с очками подряд, 3 хита, 3 перехвата, 14 минут штрафа. У него 6+11 в 19 матчах плей-офф

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11 комментариев

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Kuznechkin
В пельменях вся сила!
+7
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+7
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Den_94
"Гвозди бы делать из этих людей: Крепче бы не было в мире гвоздей"©
+5
0
+5
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Эразм
Ответ rngr
Что Иван ответил?
Забил!
+1
0
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Константин Константинов
Кишмиш жаренные гвозди
0
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rngr
Что Иван ответил?
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doktor
Что значит эта фраза про Гвозди, на англ.?
0
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artem21
Только жареные гвозди. Теперь жарит игроков Флориды.
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Sergio19882007
Этот тот Мартинес, что в 2014 году положил в овертайме 5 матча финала?
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Алексей Иванов
Ответ rngr
Что Иван ответил?
Игра ж вечером - гвозди на ужин
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LeicesterCity
Ответ rngr
Что Иван ответил?
Что Рейнджерс дно ))
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Красно-Белый
Ответ Sergio19882007
Этот тот Мартинес, что в 2014 году положил в овертайме 5 матча финала?
Именно
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