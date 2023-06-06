Мартинес об игре Барбашева: «Я спросил его, не ел ли он гвозди на завтрак»

Алек Мартинес высказался о силовой игре Ивана Барбашева в матче Кубка Стэнли с «Флоридой».

Форвард «Вегаса» совершил 3 силовых приема во второй игре финальной серии Кубка Стэнли с «Пантерс» (7:2, 2-0).

«Я спросил его, не ел ли он гвозди на завтрак», – сказал защитник «Вегаса« Алек Мартинес.

Защитник «Флориды» Гудас получил травму после хита Барбашева

Барбашев – 2-я звезда матча с «Флоридой»: 4-я игра с очками подряд, 3 хита, 3 перехвата, 14 минут штрафа. У него 6+11 в 19 матчах плей-офф