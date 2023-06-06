Лунделль о 0-2 от «Вегаса»: «Мы проигрываем, но это не конец. Мы все еще верим. Хотим отдохнуть, восстановиться и быть готовыми выйти на домашний лед»

Антон Лунделль высказался после поражения от «Вегаса» во второй игре финала Кубка Стэнли.

«Пантерс» уступили со счетом 2:7. «Вегас» ведет в серии после двух матчей (2-0).

«Это никогда не конец. Мы видели это в серии с «Бостоном».

Мы все еще верим. Мы проигрываем [0-2 в серии], но это еще не конец.

Мы хотим отдохнуть, восстановиться и быть готовыми выйти на домашний лед. Мы получим много энергии от наших болельщиков», – сказал нападающий «Флориды» Антон Лунделль.