Лунделль о 0-2 от «Вегаса»: «Мы проигрываем, но это не конец. Мы все еще верим. Хотим отдохнуть, восстановиться и быть готовыми выйти на домашний лед»

Теги болельщики Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Антон Лунделль Хоккей

Антон Лунделль высказался после поражения от «Вегаса» во второй игре финала Кубка Стэнли.

«Пантерс» уступили со счетом 2:7. «Вегас» ведет в серии после двух матчей (2-0).

«Это никогда не конец. Мы видели это в серии с «Бостоном».

Мы все еще верим. Мы проигрываем [0-2 в серии], но это еще не конец.

Мы хотим отдохнуть, восстановиться и быть готовыми выйти на домашний лед. Мы получим много энергии от наших болельщиков», – сказал нападающий «Флориды» Антон Лунделль.

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5 комментариев

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Quiet Space
Вегас банально сильнее во всех линиях, кроме вратарской. особенно в защите. но и во вратарской линии кошки сильнее только на бумаге, по факту же ничем раннее не примечательный бэкап Хилл включил режим Бога. шансов нету. 4-1 или 4-2 в серии ,Вегас
+1
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Lanzar
Лично я не вижу за счет чего Флорида может победить. Пока Вегас сильнее во всём.
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qweartyuiopa
Петухов уже начал потихоньку развязывать шнурки
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sed3009
третья игра решит всё
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