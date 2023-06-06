Кэссиди после 7:2 с «Флоридой»: «Глубина состава была сильной стороной «Вегаса» весь год. Это главная причина, по которой мы все еще здесь»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Брюс Кэссиди Хоккей

Брюс Кэссиди высказался после матча с «Флоридой» (7:2) в финале Кубка Стэнли.

«Голден Найтс» ведут в серии после двух игр со счетом 2-0.

12 голов команды в серии забили 9 разных игроков.

«Я думаю, что глубина состава была нашей сильной стороной весь год. И это главная причина, по которой мы все еще здесь, обыграли «Виннипег», «Эдмонтон», «Даллас» и вышли вперед в серии против «Флориды».

Я просто чувствую, что у нас лучшая команда от первого до 20 игрока», – сказал главный тренер «Вегаса».

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Богданов
Бостон: Брюс, без тебя у нас лучшая регулярке в истории!
Кэсседи: подержите моё пиво.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ноябрьский Набат
И что делать с таким мощным Вегасом?
Ни с одной командой Пантерам так не было тяжело, как с ними. Я думаю что серия закончилась во втором матче. Просто нет противоядия против них. Флорида напугана и это к сожалению видно...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Radik_2.0
Ответ Ноябрьский Набат
И что делать с таким мощным Вегасом? Ни с одной командой Пантерам так не было тяжело, как с ними. Я думаю что серия закончилась во втором матче. Просто нет противоядия против них. Флорида напугана и это к сожалению видно...
ну, с такой игрой в обороне, как сегодня, шансов у пантер точно нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий