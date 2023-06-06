Кэссиди после 7:2 с «Флоридой»: «Глубина состава была сильной стороной «Вегаса» весь год. Это главная причина, по которой мы все еще здесь»
Брюс Кэссиди высказался после матча с «Флоридой» (7:2) в финале Кубка Стэнли.
«Голден Найтс» ведут в серии после двух игр со счетом 2-0.
12 голов команды в серии забили 9 разных игроков.
«Я думаю, что глубина состава была нашей сильной стороной весь год. И это главная причина, по которой мы все еще здесь, обыграли «Виннипег», «Эдмонтон», «Даллас» и вышли вперед в серии против «Флориды».
Я просто чувствую, что у нас лучшая команда от первого до 20 игрока», – сказал главный тренер «Вегаса».
Кэсседи: подержите моё пиво.
Ни с одной командой Пантерам так не было тяжело, как с ними. Я думаю что серия закончилась во втором матче. Просто нет противоядия против них. Флорида напугана и это к сожалению видно...