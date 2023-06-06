Кэссиди после 7:2 с «Флоридой»: «Глубина состава была сильной стороной «Вегаса» весь год. Это главная причина, по которой мы все еще здесь»

Брюс Кэссиди высказался после матча с «Флоридой» (7:2) в финале Кубка Стэнли.

«Голден Найтс» ведут в серии после двух игр со счетом 2-0.

12 голов команды в серии забили 9 разных игроков.

«Я думаю, что глубина состава была нашей сильной стороной весь год. И это главная причина, по которой мы все еще здесь, обыграли «Виннипег», «Эдмонтон», «Даллас» и вышли вперед в серии против «Флориды».

Я просто чувствую, что у нас лучшая команда от первого до 20 игрока», – сказал главный тренер « ».