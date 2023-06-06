«Вегас» и «Флорида» забили 16 голов на двоих за 2 матча финала Кубка Стэнли. Это лучший результат за 41 год

Теги Айлендерс Флорида Кубок Стэнли Ванкувер НХЛ рекорды Вегас Хоккей

«Вегас» и «Флорида» забили 16 голов на двоих за 2 матча финала Кубка Стэнли.

«Голден Найтс» ведут в финальной серии плей-офф (2-0). В первом матче команда победила «Пантерс» со счетом 5:2, во втором – 7:2.

Команды забили 16 голов в общей сложности. Это лучшая результативность за 2 игры финала Кубка Стэнли за 41 год.

Последний раз клубы НХЛ забивали не менее 16 голов на двоих за 2 матча финала Кубка Стэнли в 1982 году. Тогда «Айлендерс» и «Ванкувер» забросили в общей сложности 21 шайбу. 

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4 комментария

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Монсеньор Мартинес
16 голов, но есть нюанс..12 из них Вегас закатил
+6
0
+6
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21atdhfkz
Вегас по ходу чемп
0
0
0
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