Фетисов о матче на Северном полюсе: «Пока никак не можем сложить даты. Есть несколько вариантов – это лето, следующая весна»

Вячеслав Фетисов рассказал, когда может быть организован хоккейный матч на Северном полюсе.

«Пока никак не можем сложить даты, не хочется сделать как-то скомкано. Поэтому какое-то время нужно подумать.

Есть несколько вариантов, поэтому рассматриваем. Это лето, может быть, или уже следующей весной. Может быть, успеем летом», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.

Ранее Фетисов заявлял, что планирует организовать в Арктике хоккейный матч с участием звезд из разных сфер деятельности с целью привлечь внимание общественности к проблемам экологии.