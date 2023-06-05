Фетисов о матче на Северном полюсе: «Пока никак не можем сложить даты. Есть несколько вариантов – это лето, следующая весна»

Теги Вячеслав Фетисов КХЛ ТАСС Экология Хоккей

Вячеслав Фетисов рассказал, когда может быть организован хоккейный матч на Северном полюсе.

«Пока никак не можем сложить даты, не хочется сделать как-то скомкано. Поэтому какое-то время нужно подумать.

Есть несколько вариантов, поэтому рассматриваем. Это лето, может быть, или уже следующей весной. Может быть, успеем летом», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.

Ранее Фетисов заявлял, что планирует организовать в Арктике хоккейный матч с участием звезд из разных сфер деятельности с целью привлечь внимание общественности к проблемам экологии. 

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3 комментария

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ftw2002@yandex.ru
А зачем? Детскому хоккею в регионах лучше бы больше времени уделял, пользы бы больше было.
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Oleg Olegov
Можно ещё матч на дне океана. С Патриком Старом в качестве приглашённой звезды.
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ROS#
Ответ ftw2002@yandex.ru
А зачем? Детскому хоккею в регионах лучше бы больше времени уделял, пользы бы больше было.
Это же скучная монотонная работа на годы, да и "освоить" особо нечего. А тут пыль в глаза пустил, награды- бабосы получил
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